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اوتاوا: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء أمام البرلمان الكندي إن 97 طفلا قتلوا منذ بدء الحرب في بلاده داعيا حلفاء كييف إلى "تكثيف مساعدتهم".

وأكد في كلمة مباشرة عبر الفيديو أمام النواب الكنديين الذين صفقوا له وقوفا لدقائق عدة "قتل الروس 97 طفلا" من خلال قصف "مدارس ومستشفيات ومساكن. لا نطلب الكثير. نطلب دعما فعليا يساعدنا على الانتصار".

وأضاف "توفرون لنا المساعدة العسكرية والإنسانية وفرضتم عقوبات صارمة لكننا نرى أن ذلك للأسف لا يضع حدا للحرب" مشددا على نية الروس "القضاء على أوكرانيا".

وأكد الرئيس الأوكراني "نريد أن نعيش ونريد السلام" طالبا من البرلمانيين الكنديين أن يتصوروا مدنهم تتعرض للقصف أو الحصار.

ترودو

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "الديموقراطية عبر العالم محظوظة بكونكم تدافعون عنها" ورأى ان زيلينسكي "مصدر إلهام للجميع".

أعلنت كندا الثلاثاء فرض عقوبات على 15 شخصية روسية جديدة ليصل عدد الأشخاص أو الكيانات التي تطالها تدابير كهذه إلى أكثر من 500 منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وأكد ترودو أيضا أمام البرلمان "استخفاف فلاديمير بوتين الفاضح بالأرواح البشرية غير مقبول".