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إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الخارجية العراقية الاربعاء عن استدعائها لسفيرها في لبنان حيدر البراك للتحقيق استجابة لدعوات برلمانية واعلامية اتهمته باهانة هيبة الدولة.

واليوم وجّه وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين باستقدام سفير جمهوريّة العراق في لبنان حيدر البرّاك إلى بغداد.



وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تابعته "ايلاف" إن الوزير حسين وجه بإستقدام البرّاك إلى بغداد بشأن ما تَمَّ تداولهُ عبرَ وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من منع السفير لأحد أعضاء الوفد العراقيّ الذي زار لبنان مُؤخَّراً لإجراء مُباحثات ثنائيّة من الإدلاء بتصريح إعلامي للوقوف على حيثيّات الموضوع وإتخاذ الإجراء المُناسب".



ويأتي استدعاء السفير البراك الى بغداد بعد يوم من انطلاق دعوات برلمانية واعلامية الى ايقاف السفير عن العمل والتحقيق معه في ممارسات وصفت بأنها اهانة للدولة العراقة.



المتحدث بأسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف اعلن الاربعاء 16 مارس 2022 عن استدعا السفير العراقي في لبنان حيدر البراك للتحقيق باتهام اهانته للدولة العراقية (الوزارة)

مقطع فيديو يوثق تصرف السفير



وظهر السفير البراك في مقطع فيديو اطلعت عليه "ايلاف" وهو يتدخل بشكل فظ خلال ادلاء رئيس الوفد العراقي بتصريحات الى مراسلة قناة العراقية الاخبارية الرسمية في بيروت ويقطع الحوار ويبعد المراسلة على الرغم من احتجاجها على تصرفه واستغراب المسؤول العراقي.

وطالبت رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي سروة عبدالواحد في رسالة الى وزير الخارجية فؤاد حسين حصلت "ايلاف" على نسخة منها الى "ايقاف السفير العراقي في لبنان حيدر شياع البراك عن العمل فورا واحالته إلى لجنة تحقيقية".

احتجاجات برلمانية وإعلامية



وقالت النائبة عبد الواحد في رسالتها الى الوزير انه بناء على تعامل "فج وغير مقبول وبعيدا عن الاحترام" قام به السفير بمنع لقاء صحفي مع قناة العراقية الفضائية الرسمية فيجب "سحب يد السفير العراقي في لبنان وإحالته إلى التحقيق" .

واشارت الى ان السفير البراك قام بعمل معيب ومؤسف من خلال منع لقاء صحافي لرئيس الوفد العراقي الزائر بصورة رسمية لوزارة الطاقة اللبنانية مع القناة العراقية الرسمية وبطريقة فجة وغير مقبولة بعيدة عن الاحترام".

وأضافت أنه "عند وصول الأمر الى أعضاء السلك الدبلوماسي فان ذلك يعد ظرفاً أكبر وأكثر تشدداً لتعلقه باللياقة الدبلوماسية الواجبة واللازمة.

النائبة العراقية سروة عبد الواحد اتهمت السفير العراقي في لبنان بأهانة هيبة دولته وطالبت بالتحقيق معه (تويتر)

إهانة وتجاوز على هيبة الدولة



كما قدم النائب علي شداد الفارس طلبا رسميا الى وزارة الخارجية لسحب يد السفير البراك لإهانته كادر مكتب قناة العراقية عند زيارة الوفد العراقي الرسمي الى لبنان برئاسة مستشار رئيس الحكومة العراقية علاء الساعدي.

وقال الفارس في طلب الى وزير الخارجية فؤاد حسين اطلعت عليه "ايلاف" ان السفير "منع اجراء المقابلة مع انها تصب في مصالح العراق.



وأكد ان هذه ليست المرة الاولى التي يقوم بها السفير بمثل هذه التصرفات وبشكل يعتبر اهانة وتجاوزا على الدولة لان قناة العراقية الاخبارية هي الصوت الرسمي للدولة العراقية ما يعد اهانة وتجاوزا على الدولة.

مرصد صحافي يدين تصرف السفير



ومن جهته دان المرصد العراقي للحريات الصحافية منع سفير العراق في بيروت فريق قناة العراقية من تغطية وقائع إجتماع جرى الإثنين في بيروت جمع وفدا عراقيا رفيعا بوزارة الطاقة اللبنانية.

وقال مدير مكتب العراقية في بيروت للمرصد انه "خلال تغطية قناة العراقية الإخبارية- مكتب بيروت لزيارة الوفد العراقي الرسمي إلى لبنان برئاسة مستشار رئيس حكومة العراق تعرّض فريق عمل القناة المدعو رسمياً للتغطية للمضايقة من قبل سفير العراق لدى لبنان إذ قام بمنعهم من إجراء مقابلة مع رئيس الوفد الذي سبق وأبدى موافقته على التصريح".



واكد المرصد في بيان تابعته "ايلاف" إن هذه المقابلة كانت ستصب في صالح الزيارة والبلدين إذ إنها تأتي لغرض تطوير اتفاقية النفط مقابل الخدمات بين لبنان والعراق".

وتقول مصادر اعلامية ان مواقف السفير البراك من القناة العراقية الرسمية ياتي اثر اشارتها في برنامج سابق الى وجود عمليات فساد اداري في السفارة من خلال قيامها بتسهيل حصول مسؤولين عراقيين على شهادات مزورة من جامعات لبنانية.



يشار الى ان حيدر شياع البراك من مواليد محافظة بابل عام 1967 وحاصل على شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من كلية الآداب بجامعة بغداد عام 1990 وكذلك شهادة الدبلوم في اللغة الفرنسية من كلية ذاتها.. كما حصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة بابل عام 2005.

عمل مدرسا في مدارس محافظة بابل بين عامي 1990-1996 ثم عمل في السلك الدبلوماسي منذ عام 2004 سفيرا في ديوان وزارة الخارجية ثم تولى منصب السفير لدى بلغاريا وأذربيجان وكوريا الجنوبية واخيرا لبنان التي تولى فيها منصب السفير منذ ايلول سبتمبر عام 2021 .