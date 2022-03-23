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إيلاف من بيروت: وصلت الحرب في أوكرانيا إلى نقطة تحول. القوات الروسية التي غزت البلاد من الشمال والجنوب والشرق بالكاد تتحرك الآن. استهدفوا المدارس والمستشفيات والمباني السكنية ومسرحاً يأوي الأطفال، لكنهم لم يسيطروا بعد حتى على الأماكن التي يشغلونها. لا عجب، فقلة من الأوكرانيين على استعداد للتعاون مع المحتل. الغالبية العظمى، أكثر من 90 في المئة، تعتقد أنها ستهزمهم. يرفض الجيش الأوكراني الاستسلام، حتى في المدن التي تضررت بشدة من القصف.

تقول آن أبلبوم، الكاتبة في موقع "ذا أتلانتيك"، والباحثة في معهد أغورا بجامعة جونز هوبكينز، إن المخططين الروس توقعوا ألا تستمر الحرب بأكملها، أي غزو أوكرانيا، أكثر من ستة أسابيع. مضى بالفعل أكثر من نصف هذا الوقت. يجب أن تكون هناك نهاية، ولحظة يتوقف فيها الصراع. على الأوكرانيين، والقوى الديمقراطية التي تدعم أوكرانيا، العمل لتحقيق هدف.

ينبغي ألا يكون هذا الهدف هدنة، أو تشويشًا، أو قرارًا بالإبقاء على نوع من المقاومة الأوكرانية خلال العقد المقبل، أو تعهدًا بـ "تجفيف روسيا حتى تجف"، أو أي شيء آخر من شأنه أن يطيل أمد القتال وعدم الاستقرار. يجب أن يكون هذا الهدف هو "انتصار أوكرانيا".

نصر من دون صعوبة!!

تضيف: "قبل أن تتمكن من تحقيق شيء ما، عليك أن تتخيل كيف سيبدو. في هذه الحرب يمكن تخيل النصر من دون صعوبة. وهذا يعني أن تبقى أوكرانيا دولة ديمقراطية ذات سيادة، ولها الحق في اختيار قادتها وإبرام المعاهدات الخاصة بها. لن يكون هناك نظام دمية موال لروسيا في كييف، ولا حاجة لمقاومة أوكرانية مطولة، ولا لقتال مستمر. الجيش الروسي يتراجع مرة أخرى عبر الحدود. ربما يمكن أن تتغير تلك الحدود، أو ربما يمكن لأوكرانيا أن تتعهد بالحياد، لكن هذا أمر يقرره الأوكرانيون ولا يمليه الأجنبي. ربما تكون هناك حاجة لقوات حفظ سلام دولية. مهما حدث، يجب أن يكون لأوكرانيا أسباب قوية للاعتقادبأن القوات الروسية ستغادر ولن تعود".

تتخيل أبلبوم عواقب مثل هذا الانتصار: في واشنطن، يعتقد معظم الناس منذ فترة طويلة أن أوكرانيا جزء من نزاع إقليمي، وأن أوكرانيا جزء من الأراضي التي يهتم بها الروس. لكن هذا لم يعد صحيحًا. جعل الأوكرانيون، وخاصة رئيسهم فولوديمير زيلينسكي، من قضيتهم قضية عالمية بالقول إنهم يناضلون من أجل مجموعة من الأفكار العالمية - من أجل الديمقراطية، ومن أجل شكل من أشكال القومية المدنية، القائمة على الوطنية والاحترام لسيادة القانون؛ من أجل أوروبا سلمية، حيث يتم حل الخلافات في المؤسسات وليس الحرب؛ لمقاومة الديكتاتورية. حث زيلينسكي الأميركيين على تذكر بيرل هاربور، وناشد البرلمان الألماني بعبارة "لن تتكرر أبدًا"- تعويذة كانت تعني أنه لن يُسمح لهتلر بالظهور مرة أخرى - وأخبر الأعضاء أنه في ضوء الحرب الوحشية في بلاده، فإن هذه الكلمات الآن" لا قيمة لها ". ودعا البرلمان الأوروبي إلى "إثبات أنك أوروبي بالفعل" وقبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

بحسبها، هذه اللغة فعالة لأنها تستحضر المبادئ التي تربط بين غالبية الأوروبيين والأميركيين والعديد من الأشخاص الآخرين حول العالم، وتذكرهم بمدى سوء العالم في الماضي الأكثر دموية، ومدى سوء الوضع في العالم في المستقبل إذا لم تعد هذه المبادئ مهمة. الكلمات التي يستخدمها زيلينسكي يتردد صداها أيضًا لأنها صحيحة. تضيف أبلباوم: "انتصار أوكرانيا سيكون حقًا انتصارًا لكل من يؤمن بالديمقراطية وسيادة القانون. سيتشجع مواطنو الديمقراطيات القائمة وأعضاء المعارضة الديمقراطية في روسيا وكوبا وبيلاروسيا وهونغ كونغ".

صراع النظام العالمي

تردد صدى كلمات زيلينسكي بشكل أكبر لأن الروس أعطوا هذا الصراع أيضًا أهمية كبيرة. أعلن وزير الخارجية الروسي للتو أن هذه الحرب ستغير السياسة العالمية: "هذا لا يتعلق بأوكرانيا على الإطلاق، ولكن النظام العالمي. إن الأزمة الحالية لحظة مصيرية تصنع عهداً في التاريخ الحديث. إنه يعكس المعركة حول الشكل الذي سيبدو عليه النظام العالمي". مثلما أعلن ستالين ذات مرة أنه عندما انتهت الحرب العالمية الثانية، "يفرض كل فرد نظامه الخاص إلى أقصى حد يمكن أن يصل جيشه"، كان الرئيس فلاديمير بوتين قد خطط للجيش الروسي لفرض النظام السياسي الاستبدادي والكلبتوقراطي في روسيا في كل أوكرانيا. بالفعل، يشبه الاحتلال الروسي لبعض مدن شرق أوكرانيا الاحتلال السوفياتي لأوروبا الوسطى في نهاية الحرب العالمية الثانية. تم القبض على المسؤولين الحكوميين والقادة المدنيين، وتم ترويع المدنيين بشكل عشوائي. في ماريوبول، أفادت السلطات بأنه يتم ترحيل المواطنين قسراً إلى روسيا، تماماً كما قامت الشرطة السرية السوفياتية بترحيل البولنديين وآخرين إلى روسيا بعد غزوات 1939 و 1945. تقول: "في حالة انتصار روسيا، سيتم تطبيق هذه التكتيكات بشكل كامل في أوكرانيا، ما يؤدى إلى إرهاب وعنف جماعيين وعدم استقرار لسنوات مقبلة. نعم، إذا قبلنا هذه النتيجة، فسوف يلاحظ المستبدون من مينسك إلى كاراكاس إلى بكين: الإبادة الجماعية مسموح بها الآن".

على وجه التحديد، لأن المخاطر كبيرة جدًا، ستكون الأسابيع القليلة القادمة في غاية الخطورة. سوف يفعل بوتين ما في وسعه لإثارة الخوف. كان للخطاب الاستثنائي الذي ألقاه الأسبوع الماضي، والذي وصف منتقدي الحرب الروس بـ "الحثالة" و "الخونة" و "البعوض"، هذا الغرض بالضبط. تحدث عن حاجة روسيا إلى "التطهير الذاتي" باستخدام كلمة لها نفس جذر التطهير، المصطلح الذي استخدمه ستالين عندما أمر بتصفية أعدائه. يستحضر بوتين عمدًا أسوأ حقبة وأكثرها دموية في تاريخ الاتحاد السوفيتي لتجنب حتى إشارة إلى معارضة داخلية. لقد تخلص للتو من 30 عامًا من المكاسب الاقتصادية، و 30 عامًا من التكامل الروسي مع العالم الخارجي، و 30 عامًا من الاستثمار من أجل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء إلى عصر شبابه - حقبة لم يعد يتذكرها غالبية الروس. قلة من الذين يرغبون في رؤية استعادة. يبدو أنه يعتقد أن مستويات الخوف المرتفعة فقط هي التي ستمنعهم من الاحتجاج، بمجرد أن يفهموا ما حدث لبلدهم. قد يكون على حق.

تضيف أبلباوم: "يقوم بوتين ومسؤولو الدعاية بإعطاء تلميحات حول الأسلحة الكيماوية والنووية للسبب نفسه. إنهم يريدون من الغرباء، وخاصة الأميركيين، أن يخافوا من عواقب مساعدة أوكرانيا. استخدام أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت؛ تهديدات الطاقة النووية التي أذاعها التلفزيون الروسي؛ حتى العادة، التي نشأت قبل بضع سنوات، المتمثلة في ممارسة استخدام الأسلحة النووية أثناء التدريبات العسكرية، وأحيانًا لمحاكاة ضربة على وارسو، وأحيانًا لمحاكاة انفجار قنبلة في الهواء - كل ذلك له غرض. وكذلك الأمر بالنسبة للرسالة الغريبة الصاخبة والمناهضة للبولنديينصادر عن ديميتري ميدفيديف، المقرب من بوتين الذي خدم لفترة وجيزة كرئيس لروسيا قبل أن يقرر بوتين أنه يريد استعادة المنصب مرة أخرى. احتوى هذا الخطاب على إهانات وتهديدات مبطنة وشكوى قديمة من الحقبة السوفياتية مفادها أن البولنديين كانوا ناكرين للجميل، لأن الجيش الأحمر طرد هتلر من بولندا، ثم أسس نظام احتلال وحشي جديد في أعقاب هتلر. من بين أمور أخرى، كان ميدفيديف يرسل تذكيرًا: يمكن أن تكون بولندا هي التالية. أرسلت الضربة الروسية الأخيرة على قاعدة بالقرب من الحدود البولندية نفس الرسالة".

نعم إنها حربنا

تسأل: "كيف يجب أن يستجيب الغرب؟ هناك قاعدة واحدة: لا يمكن أن نخاف. تريدنا روسيا أن نكون خائفين - خائفين جدًا من أننا نشعر بالشلل بسبب الخوف، ولا يمكننا اتخاذ قرارات، وأن ننسحب تمامًا، تاركين الطريق مفتوحًا أمام الغزو الروسي لأوكرانيا، وفي النهاية بولندا أو حتى في أوروبا. يتذكر بوتين جيدًا حقبة كانت تسيطر فيها القوات السوفيتية على النصف الشرقي من ألمانيا. لكن التهديد الذي تتعرض له تلك الدول لن يتراجع إذا ارتكبت روسيا مذابح في أوكرانيا. سينموا.

تختم أبلباوم مقالتها في "ذا أتلانتيك": "بدلاً من الخوف، يجب أن نركز على انتصار أوكرانيا. بمجرد أن نفهم أن هذا هو الهدف، يمكننا التفكير في كيفية تحقيقه، سواء من خلال المقاطعات المؤقتة للغاز والنفط والفحم الروسي؛ وتدريبات عسكرية في أماكن أخرى من العالم من شأنها تشتيت انتباه القوات الروسية؛ النقل الجوي الإنساني؛ أو أسلحة أكثر وأفضل. سيتم تحديد التكتيكات المحددة من قبل أولئك الذين يفهمون الدبلوماسية والاستراتيجية العسكرية بشكل أفضل. لكن الاستراتيجية يجب أن تكون واضحة. قبل شهر، لم يكن أحد يعتقد أن هذه الحرب ستكون ذات أهمية كبيرة، وأنا متأكد من أن الكثير من الناس يتمنون لو لم تكن كذلك. لكنها كذلك. لهذا السبب يجب أن يكون لكل خطوة نقوم بها هدف واحد: كيف تساعد أوكرانيا على الفوز؟"

"إنها ليست حربنا.. هذا كلام ربما كنا قادرين على قوله قبل ثلاثة أسابيع. لكن ليس الان".