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وارسو: حثت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا الخميس القوات البيلاروسية على عدم المشاركة في الغزو الروسي لأوكرانيا إذا طُلب منها ذلك وأشادت بالمتطوعين الذين يقاتلون إلى جانب الأوكرانيين.

وقالت تيخانوفسكايا خلال اجتماع مع الجالية البيلاروسية في وارسو "إن جنودنا البيلاروسيين يدركون أن الأوكرانيين هم إخوتنا وأخواتنا ولا نريد محاربتهم".

وأضافت "لا نريد أن نصبح أعداء".

يحكم بيلاروس بقبضة من حديد الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يعتمد بشدة على موسكو.

ومنحت بيلاروس موسكو ميزة إستراتيجية رئيسية من خلال السماح للقوات الروسية بمهاجمة أوكرانيا انطلاقا من أراضيها لكنها حتى الآن لم تشارك بشكل مباشر في النزاع.

وأكدت تيخانوفسكا ان الجنود البيلاروسيين "لا يتعين عليهم تقاسم المسؤولية عن أفعال نظام لوكاشنكو".

وأشادت زعيمة المعارضة البيلاروسية بمتطوعي بلادها الذين يشاركون في القتال إلى جانب الأوكرانيين.

وأضافت "نحن فخورون جدا بهم. إنهم يدافعون عن استقلال أوكرانيا وأيضًا عن مستقبلنا".

وأعلنت تيخانوفسكايا فوزها على لوكاشنكو في الانتخابات الرئاسية في عام 2020. ولجأت إلى ليتوانيا المجاورة بعد أن شن حملة دموية على المعارضة.

ويتولى لوكاشنكو الحكم في بيلاروس منذ عام 1994.