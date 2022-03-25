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أمر بوتين بغزو أوكرانيا، ما أدى إلى نشوب حرب قد تتوسع إلى أوروبا. وأظهر فشل الأمم المتحدة سوء البنية الأمنية الكاملة لما بعد الحرب العالمية الثانية، التي صممتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون.

إيلاف من بيروت: في حديثه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر رابط الفيديو بسبب جائحة الفيروس التاجي، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القادة من أن الأمم المتحدة - التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية "لإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب" - كانت على وشك الانهيار المنهجي. قال زيلينسكي في سبتمبر 2020: "لقد غزت البشرية الفضاء ويمكنها حتى عقد اجتماعات الأمم المتحدة عن بعد، باستخدام التكنولوجيا الحديثة. في الوقت نفسه، يجب أن ندرك أن النظام يفشل بشكل متزايد. تتم مهاجمته من قبل الحشرات والفيروسات الجديدة. ومواجهتهم ليست فعالة دائمًا".

انتقل زيلينسكي إلى غزو روسيا وضم شبه جزيرة القرم ودور موسكو في تمويل وتوجيه حرب انفصالية في منطقة دونباس الأوكرانية، وقال: "من غير المقبول أن تنتهك سيادة دولة مستقلة من قبل أحد الأعضاء الدائمين في الأمم المتحدة. مجلس الأمن. وهذا يثبت أخيرًا أن آليات نموذج عام 1945 لا تعمل بكامل طاقتها اليوم ".

لم يولي زعماء العالم، إذا كانوا يستمعون، ما قاله سوى القليل من الاهتمام، بل فعلوا أقل من ذلك.

إخفاق في الردع

بينما التقى الرئيس الأميركي جو بايدن وقادة آخرون في بروكسل الخميس لحضور قمم الناتو ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، فإنهم لن يواجهوا بعض إخفاقاتهم في الدبلوماسية والردع فحسب، بل يواجهون أيضًا إخفاقات نظام دولي بأكمله يهدف إلى ضمان السلام ولكن هذا يبدو الآن. أن تكذب في حالة يرثى لها. ففي غضون 18 شهرًا من خطاب زيلينسكي، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا، ما أدى إلى نشوب حرب واسعة النطاق قد تتوسع إلى القارة الأوروبية لأول مرة في القرن الحادي والعشرين، وأظهر فشل الأمم المتحدة سوء البنية الأمنية الكاملة لما بعد الحرب العالمية الثانية التي صممتها إلى حد كبير الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون.

كتب فرانسيس فوكوياما، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستانفورد في مجلة American Purpose هذا الشهر: "لقد أثبت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرة أخرى أنه عديم الفائدة"، موضحًا بعض الاستنتاجات الأولية حول حرب بوتين في أوكرانيا.

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية ساحقة على قرار يدعو روسيا إلى "الانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط" من أوكرانيا، مع 141 دولة مؤيدة، وخمس دول فقط ضد - روسيا وبيلاروسيا وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا – مع امتناع 35 دولة عن التصويت. لكن الأمم المتحدة عاجزة عن اتخاذ أي إجراء آخر بسبب حق النقض الروسي في مجلس الأمن. تُرك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يطلب من روسيا "إنهاء هذه الحرب العبثية". تجاهلت روسيا أيضًا أمرًا بوقف الحرب من محكمة العدل الدولية، وبالمثل لا توجد آلية تنفيذ.

لكنها ليست مجرد الأمم المتحدة. تم إنشاء منظمة حلف شمال الأطلسي ومجلس أوروبا، وهما ركيزتان أخريان للبنية التحتية الأمنية لما بعد الحرب، في عام 1949 مع السلام في صميم الوثائق التأسيسية لهما، وأثبتا بالمثل عدم قدرتهما على وقف عدوان بوتين على أوكرانيا. وفي معاهدة واشنطن، أعلن حلفاء الناتو "رغبتهم في العيش بسلام مع جميع الشعوب وجميع الحكومات". في النظام الأساسي الخاص بأوروبا، أعلنت الدول الإحدى عشرة المؤسسة لمجلس أوروبا أن "السعي لتحقيق السلام القائم على العدل والتعاون الدولي أمر حيوي للحفاظ على المجتمع البشري والحضارة."

يقول مسؤولون ودبلوماسيون وأكاديميون وخبراء آخرون أن جوهر المشكلة يكمن في الرفض المستمر من قبل القادة لتحديث المؤسسات الدولية بما يتماشى مع المشهد الجيوسياسي المعاد رسمه على نطاق واسع. لقد أعاقت الدول الخمس الدائمة العضوية - بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة - مطالبها لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - والتي قد تشهد تضاؤل سلطتها بموجب القواعد الجديدة.

كما يرمي البعض مثل فوكوياما لوماً أكبر على المجتمع الغربي. وقال لكريستيان أمانبور في شبكة سي أن أن: "ما حدث في الثلاثين عامًا منذ سقوط جدار برلين هو أن الناس الذين يعيشون في الديمقراطيات أصبحوا راضين عن ذلك. افترضوا أن السلام والازدهار الذي كانوا يتمتعون بهما سيكونان دائمًا موجودين ولم يكن عليهم العمل بجد من أجل ذلك". مع ذلك، لم يشعر الأوكرانيون بالرضا عن النفس خلال تلك السنوات الثلاثين منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، مرتين، في 2004-2005 مع الثورة البرتقالية، ومرة أخرى في 2013-2014 خلال ثورة الميدان، حين نظموا احتجاجات جماهيرية للمطالبة بالديمقراطية.

بالنسبة إليهم، فشل بنية الأمن العالمي ليس شيئًا يجب دراسته في إحدى ندوات فوكوياما للعلاقات الدولية، ولكنه مأساة أدت إلى مقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء، والتدمير الوحشي لمدنهم. بالنسبة إلى العديد من الأوكرانيين، كان اندفاع واشنطن لتوضيح لموسكو أنه لن يتم إرسال أي قوات أميركية للقتال في أوكرانيا، ورفض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات استباقية على روسيا، وعدم استعداد دول الناتو لإنشاء منطقة الطيران ووقف القصف الروسي، كانت سلسلة محيرة من التطورات دفعتهم إلى التساؤل عما إذا كان الغرب يريد فعلًا غزو بوتين ويريد الآن أن تستسلم أوكرانيا.

البحث عن الأسئلة

مثل زيلينسكي، الذي ابتعد عن طموحات أوكرانيا في حلف الناتو من خلال التساؤل بصوت عالٍ عن سبب رغبة بلاده في أن تكون جزءًا من تحالف يخشى المواجهة مع روسيا، يتساءل العديد من الأوكرانيين عن الهدف من إنشاء كل هذه المنظمات والهياكل الدولية فقط لينتهي بها الأمر على شفا الحرب العالمية الثالثة على أي حال.

كتبت الصحفية الأوكرانية ناتاليا جومينيوك، مؤخرًا، مشيرة إلى بند الدفاع الجماعي لحلف الناتو: "إنهم يتحدثون عن هذه المادة 5 ليس على أنها التزام بل قيد - وهذا ليس هو الحال". استشهد بعض الحلفاء بالمادة 5 كسبب لعدم تمكن أي حليف من حلف شمال الأطلسي من دخول الحرب لدعم أوكرانيا، لأنها ستجر الآخرين إلى الصراع أيضًا.

قال أندريه كوركوف، الروائي الأوكراني المشهور: "ترى بنفسك أن الأمم المتحدة في الواقع لا يمكنها فعل أي شيء، وكذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا. كل هذه المنظمات والقاعات وأماكن التحدث اللطيفة، إنها أماكن ممتعة للغاية وهم أشخاص طيبون في أوقات السلم. لكن بمجرد أن يبدأ أحد أعضائها، وهو عضو في مجلس الأمن، الحرب، فإنه لا يزال عضوًا في مجلس الأمن".

كان أولكساندرا ماتفيتشوك، محامي حقوق الإنسان المقيم في كييف والذي كان يوثق جرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا منذ غزو شبه جزيرة القرم في عام 2014، تقييمًا فظًا للغرب. قال ماتفيتشوك: "إنهم ينتظرون منا أن نوقف الروس، وأن نموت بينما نوقف الروس". لكن في حين أن الهياكل الدولية ربما تكون قد فشلت بالنسبة للأوكرانيين، إلا أنها لم تفشل بالضرورة للجميع، وفقًا لإيفو دالدر، سفير الولايات المتحدة السابق لدى الناتو ورئيس مجلس شيكاغو للشؤون العالمية الآن. قال دالدر عن الناتو ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي: "لقد منعا الحرب في أوروبا مدة 80 عامًا. هذا ليس سيئًا".

وقال دالدر إنه كان من الممكن تجنب الحرب لو أرسل الناتو قوات إلى أوكرانيا قبل الغزو، لكن كان هناك قرار واضح بعدم القيام بذلك. وقال: "لو وضعنا قوات الناتو بأعداد كبيرة في أوكرانيا، لكنا أوقفنا الحرب". لكنه كان قرارًا سياسيًا بعدم القيام بذلك. إنه ليس قرار مؤسسي". وقال أيضًا أن هناك "فشلًا في تقييم الوضع" في ما يتعلق ببوتين، وعدم رغبته في الالتزام بالمعايير الدولية. وأقر دالدر بوجود صراعات أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية - مثل حروب البلقان في التسعينيات، وكذلك حرب روسيا مع جورجيا في عام 2008 - لكنه قال أن السجل العام يظهر أن التحالف يحافظ على السلام.

وقال: "هناك القليل من القول بأنه لم تكن هناك أي حرب، لكن على مدار 80 عامًا، منعنا اندلاع حرب كبرى على مستوى القارة". ويستمر في منع نشوب حرب على مستوى القارة. الحق حتى يومنا هذا. هناك قتال في أوكرانيا، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 1945... لكنه في أوكرانيا فقط. لم ينتشر. ومن غير المرجح أن ينتشر لأن تلك المؤسسات ذاتها موجودة ".

من زيلينسكي ونزولًا، يقول المسؤولون الأوكرانيون أن وجهة النظر هذه ساذجة بشكل خطير.

"لم ينتبه أحد"

أشار إيهور جوفكفا، نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني، إلى أن زيلينسكي حث على اتخاذ إجراءات وقائية لكن الغرب فشل في ذلك. وقال جوفكفا: "لم ينتبه أحد أو كانوا يحاولون القول أن العقوبات ستجعل روسيا فقط منزعجة أو غاضبة وستبدأ حربًا - لذلك لم تكن هناك عقوبات وقائية، وبدأت الحرب. الشيء نفسه في ما يتعلق بإغلاق السماء [بمنطقة حظر طيران] - نفس المنطق".

وقال: "إذا لم نوقف روسيا في أوكرانيا، فسوف تنشر عدوانها. ستبدأ بدول البلطيق، ثم إلى بولندا وتذهب إلى أبعد من ذلك. ثم ستصل إلى ألمانيا وفرنسا وغيرهما ".

ويقول آخرون إن عدم القدرة على إيقاف بوتين ليست سوى الحلقة الأخيرة في سلسلة طويلة من إخفاقات السياسة الخارجية الغربية التي قوضت النظام الدولي. وتشمل هذه المعلومات الاستخباراتية الفاشلة التي أدت إلى الغزو الأميركي للعراق، والحرب الفاشلة التي استمرت 20 عامًا في أفغانستان، بقيادة الولايات المتحدة بدعم من الناتو، ومجموعة من العثرات الأخرى من البلقان إلى ليبيا وسوريا، والتي أدت ببطء إلى تآكل الثقة و الإيمان بقدرة المجتمع الدولي على العمل.

قال دبلوماسي إسباني طلب عدم الكشف عن هويته للتعليق على سياسات الدول الأخرى: "من وجهة نظري، فشل الغرب، وارتكب خطًا كبيرًا، لا سيما في عام 2003، لأننا فقدنا الشرعية الأساسية عند تقرير ما إذا كان بإمكاننا اللجوء إلى الحرب من أجل تنفيذ وجهات نظرنا الليبرالية والديمقراطية".

شبّه سيرغي كيسليتسيا، سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، روسيا بعفن سام، ينشر العفن عبر هياكل الهيئة الدولية. قال كيسليتسيا إن الجسد فشل في وقف العفن في عدة مناسبات. وأشار إلى أن الاتحاد الروسي تولى مقعد الاتحاد السوفياتي في مجلس الأمن الدولي من دون اتخاذ الخطوات القانونية الملائمة والتغييرات في ميثاق الأمم المتحدة. كما أشار إلى أن روسيا تولت رئاسة مجلس الأمن عندما بدأ بوتين غزو أوكرانيا الشهر الماضي - وهي مصادفة قال إنها تظهر ازدراء موسكو للقانون الدولي.

لكن كيسليتسيا قال إن الغرب بحاجة أيضا لتحمل المسؤولية والدفع بسرعة من أجل التغييرات. وقال في مقابلة هاتفية من نيويورك: "الأشياء التي نراها الآن هي نتيجة فشل الغرب الجماعي".

المسألة الآن ليست كيفية إلقاء اللوم على واشنطن أو باريس أو برلين. وقال أن القضية الآن هي ما إذا كانت القيادة في تلك العواصم ستمتلك الشجاعة للخضوع للتنفيس، مضيفًا أن السؤال الرئيسي هو "ما إذا كنا سنرى هذا العام الرغبة الحقيقية للغرب الجماعي" لإعادة التفكير في "الهندسة المعمارية الخاصة به". و... طريقة العمل ".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "بوليتيكو"