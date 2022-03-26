قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



موسكو: أرسلت منطقة اوسيتيا الجنوبية الانفصالية في جورجيا قوات إلى أوكرانيا "للمساعدة في حماية روسيا"، حسبما قال زعيمها السبت مع دخول الحملة العسكرية التي تشنها موسكو في الدولة المجاورة يومها الحادي والثلاثين.

قال زعيم أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف على تلغرام "إن رجالنا سيؤدون واجبهم العسكري ويرفعون رايتهم بفخر. ... إنهم متحمسون لذلك".

واوضح "يدركون تمامًا أنهم سيدافعون عن روسيا وعن أوسيتيا أيضًا ... لأنه إذا لم يتم سحق الفاشية عند الحدود البعيدة فإنها ستظهر مجددا هنا".

ولم يذكر عدد القوات التي تم نشرها لكنه بث مقطع فيديو يظهر عدة حافلات وشاحنات.

جاء هذا الإعلان في اليوم الحادي والثلاثين من الحملة العسكرية التي شنها الكرملين على أوكرانيا الموالية للغرب وأسفرت عن مقتل الآلاف وتهجير أكثر من 10 ملايين.

التخلص من النازيين

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تهدف إلى "نزع سلاح" أوكرانيا و"التخلص من النازيين" فيها.

في عام 2008 خاضت روسيا وجورجيا حربًا خاطفة لكن دموية حول أوسيتيا الجنوبية.

بعد الحرب، اعترفت روسيا باستقلال أوسيتيا الجنوبية ومنطقة ابخازيا الانفصالية الأخرى وأقامت قواعد عسكرية دائمة فيهما.

أثار الهجوم الكبير على أوكرانيا تضامنا في جورجيا حيث انضم مئات الجورجيين إلى الجيش الأوكراني.