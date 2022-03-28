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موسكو: أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الإثنين أن روسيا وأوكرانيا لم تحرزا حتى الآن أي "تقدم كبير" في مفاوضاتهما الهادفة إلى وضع حدّ للنزاع في أوكرانيا.

وأكّد بيسكوف للصحافة أن "حتى الآن، لا يمكننا ملاحظة أي تقدّم كبير"، في وقت من المقرر عقد جولة محادثات جديدة بين الوفدين الروسي والأوكراني الاثنين في اسطنبول.

وشدّد بيسكوف على أن "حتى الساعة، لا يمكننا التحدث عن تقدم ولن نفعل ذلك"، مشيرًا إلى أن "لا تقدم" أيضًا في مسألة تنظيم لقاء محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ورأى بيسكوف أنّ "من غير المرجّح" أن تُستأنف المفاوضات حضوريًا مساء الاثنين، بعد أن كانت تُجرى عبر الانترنت في الأسبوعين الماضيين، مشيرًا إلى أن "الوفدَين يصلان اليوم".

ويُرتقب بدء الجولة الجديدة من المفاوضات الثلاثاء.

تفضّل روسيا في الوقت الحالي الامتناع عن كشف تفاصيل المحادثات. وأوضح بيسكوف أن "ذلك يمكن أن يضرّ بالمفاوضات". إلا أنه أكد أن "قرار متابعة المفاوضات حضوريًا، هو أمر مهمّ للغاية".

سبق أن جرت جولة مفوضات بين روسيا وأوكرانيا حضوريًا في العاشر من آذار/مارس في أنطاليا في تركيا، على مستوى وزيرَي خارجية البلدين بدعوة من أنقرة، لكنّها لم تفضِ إلى نتائج ملموسة.