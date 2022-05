إيلاف من بيروت: بينما تحاول القوات الروسية اختراق الخطوط الأوكرانية في منطقة دونباس وتطويق القوات التي تدافع عن مدينة سيفيرودونيتسك، فإنها تستخدم مجموعة متنوعة من الأسلحة النادرة بما في ذلك الدبابات المضادة للأفراد BMP-T 'Terminator' وطائرات KUB-BLA kamikaze بدون طيار.

في الآونة الأخيرة، كشف المراسل العسكري الروسي ألكسندر ساشا كوتس أن روسيا تستخدم أيضًا مدافع هاون ذاتية الدفع عيار 240 ملم من طراز 2S4 "تيولبان" فائقة الحجم، مصممة لاختراق وتدمير التحصينات الثقيلة والمباني الكبيرة. هذا سلاح لا نظير له في الغرب، وهو إلى حد بعيد أكبر نظام هاون من هذا العيار في الخدمة. من بين المئات التي تم نشرها خلال الحرب الباردة، احتفظت روسيا بـ 40 إلى 50 مدفعًا فقط في الخدمة العملياتية، بتوزيع 10 إلى 12 مدفعاً لكل لواء مدفعية عالي القوة.

تقوم قذائف الهاون العملاقة بإخراج قذائف عملاقة من طراز F864 يبلغ وزنها 288 رطلاً أقرب إلى القنابل التي يتم إسقاطها من الجو إلى مدى يصل إلى 6 أميال بمعدل إطلاق أقصى يبلغ طلقة واحدة في الدقيقة. يمكنها أيضًا إطلاق قذائف Smel'chak ("Daredevil") الموجهة بالليزر، والقذائف النووية 3B11، وقذائف الشحن المدعومة بالصواريخ 3O8 "نيربا" بمدى أقصى يصل إلى 12 ميلًا يمكنها إطلاق وابل من القنابل العنقودية.

More photos of that 2S4 Tyulpan 240mm heavy mortar. 2/ https://t.co/0ptkT9U647 pic.twitter.com/Tgd0cDjAoT

تم استخدام هذه الأسلحة شديدة القوة، سواء المقطوعة وذاتية الدفع، لتحطيم مباني المطارات في دونيتسك ولوهانسك التي دافعت عنها القوات الأوكرانية في 2014-2015، وأرعبت المدنيين في سوريا ولبنان والشيشان بقصف يمكن أن يمزق المباني السكنية.

في وقت سابق من مايو 2022، تم تصوير إطلاق صاروخ 2S4 على القوات الأوكرانية المتحصنة في منشأة الصلب في آزوفستال في ماريوبول باستخدام طلقة Smel'chak الموجهة. أظهر فيديو كوتس في روبيجن (الذي تم تأمينه أخيرًا من قبل القوات الروسية في 12 مايو بعد حصار دام شهرين) من عدة زوايا إطلاق صاروخ 2S4 إلى جانب منشأة صناعية كبيرة.

في هذا الوقت تقريبًا، دمرت الضربات الروسية عدة جسور فوق نهر دونيتس إلى سيفيرودونيتسك لعزلها عن التعزيزات. يُزعم أن هذا 2S4 بالذات قد أطاح بالجسر الذي يربط ليشانسك بسيفيرودونتيسك. إذا كان هذا صحيحًا، من المحتمل أن يكون هذا قد تم إنجازه مرة أخرى باستخدام ذخيرة موجهة بالليزر.

مع ذلك، في غضون 24 ساعة بعد نشر تقرير كوت على الهواء مباشرة، نشر الجيش الأوكراني مقطع فيديو التقطته طائرة بدون طيار تحلق في مكان قريب من المبنى الذي كان كوتس يصور منه. يظهر 2S4 وقد دمرته النيران. فجأة، تنفجر ما يصل إلى 40 طلقة كبيرة الحجم في كرة نارية عملاقة.

#Ukraine: Apparently we have the first loss of a very potent 2S4 Tyulpan 240 mm self-propelled heavy mortar - the Ukrainian forces destroyed a Russian example in Rubizhne, #Luhansk Oblast recently. A catastrophic explosion included. pic.twitter.com/ftwlhpNUj6