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دوشانبي: ذكرت السلطات أن خمسة أشخاص قتلوا الثلاثاء في عملية ل"مكافحة الإرهاب" نفذت في شرق طاجيكستان، وهي منطقة على الحدود مع أفغانستان والصين تشهد اشتباكات مسلحة.

نقلت وكالة أنباء خوفار الرسمية عن وزارة الداخلية أنه "تم تحييد خمسة أعضاء في منظمة إجرامية وإرهابية" بعد أن أظهروا "مقاومة مسلحة" لقوات الأمن.

وعثرت السلطات في المكان على بنادق هجومية ومتفجرات، بحسب المصدر نفسه.

تنفذ السلطات عملية "لمكافحة الإرهاب" منذ منتصف ايار/مايو في منطقة غورنو باداخشان للحكم الذاتي المنطقة الجبلية الشاسعة في سلسلة جبال بامير التي تمثل ما يقارب نصف مساحة طاجيكستان ويقيم فيها فقط حوالى 200 الف من سكان البلاد التسعة ملايين. وتقع المنطقة على الحدود مع الأراضي الأفغانية والصينية والقيرغيزية.

وشنت القوات الطاجيكية عدة غارات في هذه المنطقة في الأيام الأخيرة وسط تصاعد التوتر مع شخصيات محلية.

ومع الحصيلة المعلنة الثلاثاء، قُتل 13 شخصًا منذ بدء عملية "مكافحة الإرهاب" بينهم جندي واعتقل العشرات.

مامادبوكيروف

في 22 من الجاري اعلنت السلطات مقتل مامادبوكير مامادبوكيروف الذي وصفته بأنه "زعيم جماعة إرهابية" في "اشتباكات داخلية لجماعات إجرامية" في منطقة غورنو باداخشان.

طاجيكستان أفقر جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق في آسيا الوسطى، تعيش إلى حد كبير بفضل عمالها المهاجرين في روسيا.

وتشهد حربا أهلية مع الإسلاميين ومعارضي النظام الحاكم خصوصا مجموعات من غورنو باداخشان في التسعينات.

ويقود البلاد منذ عام 1992 إمام علي رحمن الذي شجبت منظمات غير حكومية وعواصم غربية نظامه الاستبدادي.

كانت الاشتباكات بين القوات الطاجيكية والجماعات المسلحة والإسلاميين وتجار المخدرات من أفغانستان شائعة في العقد الأول من القرن ال21، ثم تراجعت في العقد الأول من القرن انفسه.

ومع ذلك تقع أعمال عنف بانتظام.