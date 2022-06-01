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كييف (أوكرانيا): أعلن حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي صباح الأربعاء أن القوات الروسية "تعزّز مواقعها" في وسط مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا التي يحاول الروس السيطرة عليها.

وكتب غايداي على تلغرام أن "الروس يواصلون هجومهم ويعززون مواقعهم في وسط سيفيرودونيتسك" التي أصبحت العاصمة الإدارية لمنطقة لوغانسك بالنسبة للسلطات الأوكرانية منذ استولى الانفصاليون الموالون لموسكو على مدينة لوغانسك في العام 2014.

ولفت إلى أن القوات الروسية تقوم بهجمات أيضًا في الأحياء الشمالية والجنوبية والشرقية في سيفيرودونيتسك.

وكان غايداي أعلن مساء الثلاثاء أن القوات الروسية توشك على الاستيلاء الكامل على سيفيرودونيتسك "التي تسيطر على الجزء الأكبر منها"، مضيفًا "يواصلون تدمير البنى التحتية والمنشآت الصناعية"، بعدما قصفت القوات الروسية خزّانًا يحتوي على حمض النتريك في مصنع آزوت للمواد الكيميائية في سيفيرودونتسك.