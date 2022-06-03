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إيلاف من لندن: في اليوم الثاني من الاحتفالات باليوبيل البلاتيني، أقيم قداس عيد الشكر للذكرى السبعين لجلوس الملكة إليزابيث الثانية على العرش في كاتدرائية القديس بولس في لندن.

ولم تحضر الملكة نفسها القداس، لشعورها كما قالت مصادر قصر باكنغهام "بعدم الراحة" بعد احتفالات يوم أمس الخميس حيث انطلقت عطلة اليوبيل التي تستمر أربعة أيام.

قال قصر باكنغهام إن القرار اتخذ بتردد كبير وأن الملكة أعربت عن تقديرها واستمتعت بأول يوم "لا يُنسى" من الاحتفالات، وأضاف بأن الملكة تشاهد القداس على شاشة التلفزيون من قلعة وندسور.

وشارك الأمير تشارلز ولي العهد وزوجته كاميلا، نيابة عن والدته في القداس، الذي شارك فيه الأمير وليام وزوجته كيت والأمير هاري وميغان، حيث كان أول ظهور علني لهما في المملكة المتحدة منذ عامين في مناسبة ملكية من هذا النوع.

كما شارك في القداس، كبار السياسيين بمن فيهم رئيس الوزراء بوريس جونسون وزعماء الأحزاب السياسية، إلى جانب زعماء الأديان.

تعب

وكان قصر باكنغهام أعلن الليلة الماضية أن الملكة لن تحضر الخدمة الوطنية لعيد الشكر اليوم الجمعة، بعد أن شعرت بـ"بعض التعب" خلال أحداث الخميس.

أضاف القصر في بيان: "مع الأخذ في الاعتبار الرحلة والنشاط المطلوبين للمشاركة في الخدمة الوطنية لعيد الشكر غدًا في كاتدرائية القديس بولس ، خلصت جلالة الملكة بتردد كبير إلى أنها لن تحضر:.

وكان من المفترض أيضًا أن يكون الأمير أندرو هناك لكنه انسحب بسبب اصابته بكورونا، كما لم يحضر القداس لذات السبب أسقف كانتربري، حيث ألقى رئيس أساقفة يورك الخطبة نيابة عنه.

وشارك في القداس أكثر من 400 شخص مثل العمال الرئيسيين والمتطوعين الخيريين وأفراد القوات المسلحة تقديراً لمساهمتهم في الحياة العامة.