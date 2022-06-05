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إيلاف من لندن: ظهرت ملكة بريطانيا من شرفة قصر باكنغهام في ذروة عطلة اليوبيل البلاتيني التي استمرت أربعة أيام، بعد ظهر اليوم الأحد، لتحية عشرات الآلاف من المحتفلين في محيط قصر باكنغهام.

وأثارت الملكة (96 عاما) إعجاب الآلاف من المهنئين خارج المقر الملكي في وسط لندن وهي تلوح للحشود المبتهجة وقرب انتهاء الاحتفالات. واستمر ظهور الملكة على شرفة ختام الاحتفالات بضع دقائق فقط.

وخلال ذلك الوقت، لوحت للحشود وغنى الآلاف من الناس في شارع المول المؤدي لقصر باكنغهام النشيد الوطني. ووقفت الملكة مع الأمير تشارلز، دوقة كورنوال، الأمير وليام وكيت دوق ودوقة كامبريدج، وأطفالهما الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

وشارك حوالي 10000 شخص، بما في ذلك طاقم مؤلف من 6000 فنان وعارض، في الاحتفال الذي امتد حشده الجماهيري بطول 3 كيلومترات، من قصر وستمنستر، على طول الكريق من وايتهول إلى أدميرالتي آرك وأسفل شارع (مال The Mall) إلى القصر الملكي ثم حديقة سانت جيمس بارك.

وفي الوقت نفسه، تجمع ملايين الأشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة لحضور الحفلات الوطنية في الشوارع والنزهات وحفلات الشواء ، حيث أقيمت أكثر من 85000 غداء لليوبيل الكبير بمناسبة مرور 70 عامًا على تولي الملكة العرش.

وكانت الملكة، شوهدت آخر مرة علنا ​​يوم الخميس الماضي، وهي تضيء منارة في قلعة وندسور. في وقت سابق من ذلك اليوم، شوهدت على شرفة قصر باكنغهام لمشاهدة عروض الطيران العسكري فوق العاصمة لندن، بمناسبة اليوبيل البلاتيني.

ولم تتمكن الملكة من حضور قداس الشكر يوم الجمعة في كاتدرائية القديس بولس وكذلك في ديربي إبسوم لسباقات الخيول يوم السبت بسبب تكرار مشاكل حركتها. وكانت شاهدت حفلة بلاتينوم ليلة السبت من على شاشة التلفزيون في القصر من قلعة وندسور.