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بونيا (الكونغو الديموقراطية): قُتل ما لا يقل عن عشرين مدنياً ليل الأحد إلى الاثنين في إيتوري في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية في مذبحة جديدة نُسبت إلى القوات الديموقراطية المتحالفة (ADF)، وفق خبراء والجمعية المحلية للصليب الأحمر.

وكتب مرصد الأمن في كيفو (KST) على تويتر أن "قُتل ما لا يقل عن 20 مدنياً في قرية بواناسورا هذا الأحد"، مضيفًا أن "يشتبه في أن القوات الديموقراطية المتحالفة" وراء ذلك. وقال متطوعو الصليب الأحمر إنهم "أحصوا 36 جثة".

وقال مسؤول الصليب الأحمر في إيرومو ديفيد بيزا، إن "متمردي القوات الديموقراطية المتحالفة وصلوا قرابة الساعة الثامنة مساء. تحركوا بهدوء. لحسن الحظ تمكن العديد من الأهالي من الفرار".

وتُحمل "القوات الديموقراطية المتحالفة" التي يعتبرها تنظيم الدولة الإسلامية فرعًا له في وسط إفريقيا، مسؤولية قتل آلاف المدنيين في جمهورية الكونغو الديموقراطية وشنّ هجمات في أوغندا.

يخضع إقليما شمال كيفو وإيتوري ل"حالة حصار" منذ مطلع أيار/مايو، وهو إجراء استثنائي يمنح صلاحيات كاملة للجيش الذي فشل حتى الآن في وقف الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة.