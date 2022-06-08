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انقرة: استغل صحافي أوكراني زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لأنقرة الأربعاء لمواجهته خلال مؤتمر صحافي.

ويزور لافروف تركيا لمناقشة إنشاء ممرات بحرية آمنة لصادرات الحبوب الأوكرانية.

وكان المؤتمر الصحافي الذي جمع لافروف ونظيره التركي مولود تشاوش أوغلو يقترب من نهايته دون أن يتمكن مسلم عمروف من طرح سؤاله رغم محاولاته المتكررة.

ثم وقف وتوجه إلى لافروف قائلا له بصوت عالٍ "أنا من التلفزيون العام الأوكراني، أريد أن أطرح سؤالا!".

وبسبب شعوره بالإحراج، وافق الوزير الروسي على هذه المداخلة غير المتوقعة.

سؤال

فسأله الصحافي "بالإضافة إلى الحبوب، ما هي السلع الأخرى التي سرقتموها من أوكرانيا ولمن بعتموها؟".

وطلب منه لافروف إعادة سؤاله قبل القيام بهجوم مضاد.

وقال الوزير الروسي "أنتم الأوكرانيين، تفكرون دائما بما يمكنكم سرقته وتعتقدون أن الجميع يفكر بهذه الطريقة!".

وأضاف "أهدافنا هناك واضحة، نريد إنقاذ الناس من ضغط نظام النازيين الجدد. نحن لا نقف في طريق (تصدير) الحبوب. لكي تتمكن من مغادرة الموانئ، يجب على السيد (فولوديمير) زيلينسكي أن يعطي الأمر، هذا كل ما هنالك".

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أوضح عمروف المقيم في اسطنبول أنه "كان رافعا يده طوال جلسة الأسئلة والأجوبة".

وأضاف "فهمت في النهاية أنهم لن يسمحوا لي بالتكلم، لذلك قررت أن أتحدث بصوت عالٍ" و"جازفت بتعطيل المؤتمر الصحافي لأن كل أوكرانيا تنتظر الإجابة عن هذا السؤال".

واتّهم السفير الأوكراني في أنقرة الجمعة روسيا بـ"سرقة" الحبوب الأوكرانية وتصديرها إلى دول أخرى من بينها تركيا.