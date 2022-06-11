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طهران: وقعت إيران وفنزويلا التي يزور رئيسها نيكولاس مادورو طهران السبت، اتفاق تعاون استراتيجي لمدة 20 عاما لتعزيز العلاقات بين البلدين المنتجين للنفط والخاضعين لعقوبات أميركية.

وتوطدت العلاقات بين إيران وفنزويلا بعد وصول الزعيم الاشتراكي هوغو تشافيز إلى سدة الحكم عام 1999، وتعززت في عهد خلفه مادورو الذي يحظى أيضا بدعم روسيا والصين، لا سيّما في ظل العقوبات التي فرضتها واشنطن على صادرات النفط من إيران وفنزويلا وعلى مسؤولين في البلدين.

وتعد الجمهورية الإسلامية، إضافة الى دول مثل روسيا والصين وكوبا وتركيا، من الحلفاء الوثيقين لفنزويلا. ووفرّت لها دعما بالمشتقات النفطية غير مرّة على رغم عقوبات واشنطن.

وانسحبت الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران طالت مجالات اقتصادية مختلفة من أبرزها النفط.

وفرضت واشنطن اعتبارا من 2019 عقوبات على كراكاس للضغط على مادورو في أعقاب فوزه بولاية جديدة في انتخابات لم تعترف بنتائجها.

خمانئي

ورأى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي خلال استقباله مادورو، أن "المقاومة" هي السبيل الأمثل لمواجهة الضغوط الأميركية.

وقال "تجربة إيران وفنزويلا الناجحة أثبتت بأن الصمود والمقاومة يشكلان السبيل الوحيد لمواجهة الضغوط"، وفق بيان نشر على موقعه الالكتروني.

ورحّب خامنئي باتفاق التعاون، داعيا لجعل العلاقات بين البلدين "أقوى".

وشدد على أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أظهرت أنها تُقدِم في أوقات الخطر وتأخذ بيديّ أصدقائها".

وأتى توقيع اتفاق التعاون على هامش لقاء بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وضيفه مادورو السبت في طهران، وفق الاعلام الرسمي الإيراني.

وقال رئيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك إن توقيع الاتفاق "يظهر تصميم المسؤولين الكبار في البلدين على تنمية العلاقات في مختلف المجالات".

رئيسي

ورأى الرئيس الإيراني إن البلدين يتشاركان التجربة في مواجهة العقوبات الاقتصادية الأميركية.

وأوضح "تخطت فنزويلا أعواما صعبة لكن تصميم الشعب والمسؤولين والرئيس في البلاد كان على وجوب مقاومة العقوبات"، مضيفا "هذه إشارة جيدة تثبت للجميع أن المقاومة (للعقوبات) سترغم العدو على التراجع".

من جهته، قال مادورو "لدينا مشاريع تعاون مهمة بين إيران وفنزويلا: الطاقة، النفط، الغاز، المصافي، البتروكيماويات"، مشيرا الى أن البلدين يعملان أيضا "على مشاريع دفاعية"، من دون تفاصيل إضافية.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن وزيري خارجية البلدين وقّعا "وثيقة للتعاون الاستراتيجي الشامل" لمدة 20 عاما، بينما وقّع مسؤولون آخرون وثائق تعاون في مجالات مختلفة تشمل السياسة والثقافة والسياحة والاقتصاد والنفط والبتروكيماويات.

وكان مادورو وصل الى طهران الجمعة على رأس وفد سياسي واقتصادي، في رابع زيارة له الى طهران كرئيس لبلاده، بعد تشرين الأول/أكتوبر 2016، وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الثاني/يناير من العام 2015.

وأقام له رئيسي صباح السبت استقبالا رسميا في مجمع سعدآباد التاريخي في شمال العاصمة الإيرانية.

الى ذلك، كشف مادورو عن انطلاق رحلات جوية مباشرة بين البلدين اعتبارا من 18 تموز/يوليو، وذلك بهدف "تشجيع السياحة والاتحاد بين بلدينا"، مؤكدا ترحيب بلاده بالسياح الإيرانيين.

ونوّه رئيسي بدوره بأهمية هذه الرحلات، معتبرا أنها قد تمهّد لتعزيز "العلاقات التجارية والاقتصادية إضافة الى التقريب ما بين الأمتين".

تسليم ناقلة النفط

وفي وقت لاحق الأربعاء، تابع الرئيسان عبر تقنية الاتصال المرئي، احتفالا أقيم في منطقة الخليج لتسليم ناقلة نفط من طراز "افراماكس" بنتها شركة "صدرا" الإيرانية الى فنزويلا.

وأوضحت وكالة "إرنا" أن هذه السفينة هي الثانية تتسلمها كراكاس في إطار عقد مع طهران ستحصل بموجبه على أربع ناقلات نفط إيرانية الصنع.

وتأتي زيارة مادورو الى طهران بدعوة من رئيسي، وبعد أسابيع من زيارة قام بها وزير النفط الإيراني جواد أوجي الى كراكاس التي تمتلك أكبر احتياطيات مثبتة من النفط الخام في العالم، والتقى الرئيس مادورو.

العقوبات المشددة

وبحث وزير النفط الإيراني خلال زيارته في أيار/مايو مع نظيره الفنزويلي طارق العيسمي، في إيجاد طرق لتجاوز العقوبات المشددة التي تفرضها الولايات المتحدة على البلدين.

وفي العام 2020، أرسلت إيران شحنتين من الوقود الى فنزويلا لتعويض النقص الحاد في هذه المادة جراء انخفاض حاد في انتاج النفط الخام.

كما سبق لرئيسي أن أكد خلال استقباله وزير الخارجية الفنزويلي في تشرين الأول/أكتوبر، أن بلاده تريد جعل دول أميركا اللاتينية من "الأولويات" في علاقاتها التجارية، آملا في تطوير علاقات طهران "مع الدول النامية لا سيما الدول التي تسعى للحفاظ على استقلالها امام الدول المهيمنة"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وإيران هي المحطة الثالثة لمادورو في جولة إقليمية شملت تركيا والجزائر.