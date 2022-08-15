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مدريد: عثر جهاز الانقاذ الإسباني على قارب قبالة فويرتيفنتورا في جزر الكناري وعلى متنه ثلاثة مهاجرين لقوا حتفهم و45 آخرين بعضهم منهك للغاية، على ما أعلن خفر السواحل.

قال متحدث إن عناصر الإنقاذ في سالفامينتو ماريتيمو أنقذوا قاربا عالقاً قبالة جزيرة فويرتيفنتورا بعيد منتصف الليل.

واوضح أن الطاقم عثر فيه على 45 ناجيا، هم 42 رجلا وامرأتان وطفل، بالاضافة إلى ثلاث جثث.

وأشار لوكالة فرانس برس إلى ان "كل من تم انقاذهم مغاربة باستثناء رجل من افريقيا جنوب الصحراء".

وقال في تغريدة "تم نقل ستة اشخاص الى المستشفى خمسة منهم في حالة خطيرة".

منذ طلع العام، خاض 9589 مهاجرا الرحلة بحرية بالغة الخطورة بين السواحل الإفريقية والجزر الإسبانية، مقابل 7531 مهاجرا قبل عام، وفقا لأرقام وزارة الداخلية.

وغالبا ما تسفر محاولات الهجرة غير النظامية عبر سواحل المغرب الجنوبية والصحراء الغربية نحو جزر الكناري الاسبانية في المحيط الاطلسي، عن حوادث غرق.