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إيلاف من الرياض: حصلت النسخة الافتتاحية من المؤتمر التقني الدولي LEAP22 على خمس جوائز ذهبية في حفل توزيع جوائز الأعمال الدولية السنوي التاسع عشر (جوائز ستيفي) منافسًا لأكثر من 3700 مرشح من المنظمات عبر 67 دولة، حيث فاز مؤتمر LEAP بأفضل جائزة كمؤتمر تقني، وأفضل مؤتمر للأعمال B2B، وأفضل إطلاق، وأفضل مؤتمر، وأفضل تجربة مدخل للمؤتمر Kaleidoscope، الذي صممه وأنتجه مصممو المعرض بشكل مشترك مع شركة ستوفيش.



وأقيم مؤتمر ليب التقني الدولي في نسخته الأولى تحت شعار "عينٌ على المستقبل" مطلع شهر فبراير من عام 2022م، واستمر لمدة ثلاثة أيام، بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركة انفورما تك، وشهد مشاركة واسعة من أكثر من 509 متحدث، وتعدّت زيارات المؤتمر حاجز ال 100 ألف زائر من أكثر من 120 دولة حول العالم، وأعلن في حينها استثمارات بقيمة 6.4 بليون دولار، بحضور أكثر من 700 شركة دولية وأكثر من 1,500 شركة ناشئة و330 صندوق استثماري. وتم توزيع جوائز مجموعها أكثر من مليون دولار.

جوائز Stevie®️



وعن جوائز Stevie®️ هي جوائز الأعمال الأولى في العالم. تم إنشاؤها في عام 2002 لتكريم وتقدير الإنجازات والمساهمات الإيجابية للمنظمات والمهنيين العاملين في جميع أنحاء العالم. في وقت قصير، أصبحت جائزة ستيفي واحدة من أكثر الجوائز المرغوبة في العالم. وتحتوي جوائز ستيفي على ثمانية برامج، لكل منها مجال خاص وقائمة فئات وجدول زمني، حيث تستقبل لجنة الجوائز أكثر من 12000 ترشيح كل عام، وتقوم بتنظيم مؤتمر سنوي خاص للنساء.



واستضافت المملكة العربية السعودية مؤتمر LEAP بوصفه أضخم مؤتمر ومعرض تقني يهتم بمستقبل التقنيات ودورها في ازدهار البشرية وإيجاد الحلول الابتكارية لأهم التحديات التي تواجهها، وتستعد لتنظيم النسخة الثانية في شهر فبراير العام المقبل.