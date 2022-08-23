قيادي صدري للقضاء: هذه "جرائم" المالكي فأين أنتم عنه؟

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ايلاف من لندن: فيما وجه الصدر انصاره الثلاثاء بانهاء اعتصامهم أمام مبنى القصاء، انتقد قيادي صدري السلطة القضائية لسكوتها عما قال انها "جرائم" للمالكي، بينما بحث الكاظمي والعامري سبل حل الازمة.

ودعا صالح محمد العراقي المتحدث بأسم الصدر والملقب بوزيره في تغريدة على تويتر تابعتها "ايلاف" الى انسحاب الصدريين من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وأشار الى انه في السلك القضائي في العراق الكثير من محبّي الإصلاح والمطالبين بمحاسبة الفاسدين وإن كان هناك فتور في ذلك، فهو لوجود ضغوط سياسية من فسطاط الفساد ضدّهم".

وأضاف "لو ثنيت لي الوسادة لكنت مع استمرار الاعتصام أمام القضاء الأعلى لنشجعه على الإصلاح ومحاسبة الفاسدين لكن وللحفاظ على سمعة الثوّار الأحبة ولعدم تضرر الشعب أنصح بالإنسحاب".

وطالب العراقي المعتصمين بـ"إبقاء خيم الاعتصام تحت عناوين ولافتات (اعتصام شهداء سبايكر) و(أهالي الموصل) و(استرجاع الأموال المنهوبة) و(محاسبة الفاســدين) بلا إنحياز إضافة إلى (إقالة الفاســدين) و(فصل الإدعاء العام) و(قضاء مستقل ونزيه) وغيرها من العناوين التي يريد الشعب تحقيقها".

وشدد على ضرورة "استمرار إعتصام المتظاهرين أمام مبنى البرلمان" منوها الى ان "القرار قرار الشعب فمنّي النصيحة ولكم القرار في جميع ذلك وما أنا إلا فرد منكم وفيكم وإليكم".

وكان المئات من انصار الصدر قد اعتصموا امام مبنى المجلس الاعلى للقضاء الاعلى العراقي وسط بغداد مطالبين بحل البرلمان فيما كانوا قد اعتصموا حول مبنى البرلمان منذ 30 من الشهر الماضي.

وصباح اليوم اعتصم المئات من انصار التيار الصدري امام مبنى المجلس الاعلى للقضاء في المنطقة الخضراء وسط بغداد حاملين شعارات تطالب بتنفيذ دعوة زعيمهم مقتدى الصدر لحل البرلمان واجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العراق.

الكاظمي والعامري: حل الازمة بالتفاهم والحوار

واليوم بحث رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري آخر مستجدات الساحة السياسية العراقية، ومتابعة سير التفاهمات والتقارب بين الكتل السياسية.

الكاظمي والعامري خلال اجتماعهما الثلاثاء 23 اغسطس 2022 لبحث سبل حل الازمة السياسية الحالية (مكتبه)

وشهد اللقاء التأكيد على أهمية الحوار، وتبادل الآراء، ووجهات النظر بين الكتل السياسية في المشهد العراقي وضرورة تعزيز سبل التفاهم والحوار ونقاط التلاقي باعتبارها المسار الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية، فضلاً عن أهمية إبعاد مؤسسات الدولة عن جميع أشكال الصراع السياسي كما قال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تابعته "ايلاف".

كما جرى استعراض أهم التطورات في مبادرة رئيس مجلس الوزراء للحوار الوطني بما يمهّد الطريق أمام الكتل السياسية؛ للتوصل إلى اتفاقات وطنية تلبي طموح المواطنين في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم العراق.

وفي وقت سابق اليوم قطع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارته إلى مصر وعاد إلى بغداد لمتابعة تطورات الاوضاع محذرا من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلاد إلى مخاطر حقيقية.

واشار مكتب الكاظمي الى انه قد عاد إلى بغداد "إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة".

وحذر من أن "تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية"، مؤكداً أن "حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب".

وطالب الكاظمي "جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية"، داعيا إلى "اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة".

قيادي صدري للقضاء: هذه "جرائم" المالكي فأين أنتم عنه؟

على الصعيد نفسه فقد رد صباح الساعدي القيادي في التيار الصدري بزعامة الصدر واحد نواب التيار الـ73 المستقيلين على اصدرا القضاء اليوم مذكرة باعتقاله ومنعه من السفر وحجز ممتلكاته في تغريدة على "تويتر" تابعتها "ايلاف" مشددا على انه ابن العراق وشعبه وابن البلد ومؤسساته وابن عاشوراء وثورته.

تغريدة القيادي الصدري الساعدي الثلاثاء 23 اغسطس 2022 عن سكوت القضاء عما قال انها جرائم للمالكي

واضاف ان هادي العامري اعترف بتهديد القضاء جهارا نهارا فاين انتم عنه؟ في اشارة الى رئيس تحالف الفتح ضمن الاطار التنسيقي للقوى الشيعية الموالية لايران.

واضاف "نوري المالكي وتسريباته التي هددت السلم المجتمعي واقتحام النجف وقتل الصدر القائد فأين انتم عنه؟ في اشارة الى شكوى الصدريين ضد المالكي منذ مطلع الشهر الحالي على هذه التسريبات لكن القضاء لم يحرك ساكنا لحد الان.

وقال "الفاسدون والذين اعترفوا علنا في الاعلام بأخذ الرشاوى فين انتم عنهم؟". واستطرد "جريمة سبايكر والصقلاوية وسقوط الموصل وعشرات الالاف من الشهداء والجرحى والمعاقين المتسببين بذلك وباعوا ثلث العراق لداعش الارهاب اين انتم عنهم؟ في تلميح لرئيسي الحكومتين السابقتين نوري المالكي وعادل عبد المهدي.

وزاد الساعدي قائلا "القناصة والطرف الثالث الذين قتلوا ثوار تشرين اين انتم عنهم؟ ملمحا الى المليشيات المسلحة الموالية لايران. واكد قائلا "لااخاف ولا اهاب السجن او الاعتقال ولم اسكت ولن اسطت عن الفساد والظلم .. ثورة محرم مستمرة".

وفي وقت سابق اليوم أصدرت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد مذكرة قبض ضد النائبين المستقيلين القياديين في التيار الصدري صباح الساعدي وغايب العميري ومحمد الساعدي.

وقال مجلس القضاء العراقي الاعلى في بيان تابعته "ايلاف" ان "محكمة تحقيق الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق صباح الساعدي عن جريمة تهديد القضاء" .

وكان الساعدي قال في تغريدة على "تويتر" انه لم تكن (المسافة واحدة) يوما في ااشرة الى القاء العراقيملمحا الى انحيازه الى جهات سياسية بعينها ضد اخرى.

وأضاف انه "لم تكن (المسافة واحدة) يوما فالشعب الثائر قياسه (الحق) واحزاب الفساد قياسها (الباطل) والذي يساوي بينهما (میزان حكمه) مختل).. خاتما تغريدته بالقول "مستمرون، لن نتراجع، ثورة محرم تتجدد".

كما اصدر مجلس القضاء الاعلى امر قبض بحق النائب المستقيل عن التيار الصدري غايب العميري بتهمة التحريض على قتل القضاة.

واوضح المجلس ان "محكمة تحقيق الكرخ اصدرت مذكرة قبض بحق المدعو غايب العميري عن جريمة التحريض على قتل القضاة وتمنع سفره وتطلب من الاجهزة الامنية سرعة تنفيذه".

جاء ذلك على اثر تغريدة متداولة قال عنها العميري إنها "مزورة" في حين اكد مدونون نشر التغريدة على منصة تويتر الا انها سرعان ما تم حذفها.