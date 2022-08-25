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إيلاف من بيروت: يصف الكاتب البريطاني روجر بويز في صحيفة "تايمز" بشار الأسد بأنه "جزار دمشق" وأحد أعظم الناجين من العقاب. فمنذ الربيع العربي في عام 2011، كان الرهان على انهيار عرش الأسد الحاكم في سوريا مع تقدم المتمردين والجهاديين. بدلا من ذلك، شوهد مع أطفاله وزوجته يسيرون مبتهجين في حلب، المدينة التي قصفها ذات مرة، كما لو كانوا يقضون عطلتهم بين الآثار اليونانية القديمة.

بحسب بويز، عاش بشار الأسد أكثر من غيره من الديكتاتوريين في الشرق الأوسط لسببين: "أولا، قرر فلاديمير بوتين أن قوة النيران العسكرية الروسية يجب أن ترسخ الأسد الذي تلقى تعليمه في بريطانيا في السلطة، وهو الآن طاغية موسكو وعميلها، وتساعد الاستخبارات العسكرية الروسية في إبقائه على قيد الحياة؛ ثانيا، ثمة قرار واضح وإن كان غير معلن في الغرب والشرق لتبييض سجله الحافل بالجرائم".

بعيدًا عن لاهاي

هناك بعض الإجراءات القانونية الجارية. في يناير، حكم على ضابط سوري في محكمة ألمانية بالسجن مدى الحياة لدوره في عمليات قتل جماعي. ساعدت المقابلات مع اللاجئين السوريين في تحديد موقع الدفن خارج دمشق. ونقلت الجثث من مراكز الاحتجاز إلى المستشفيات ثم نقلت بشاحنة مبردة لإلقائها في حفرة. وقال شهود عيان إنهم كانوا يحملون آثار تعذيب.

لكن بشار لا يزال بعيدا عن لاهاي، المكان الذي يجب أن يكون فيه. ووفقا للأمم المتحدة، قتل منذ مارس 2011 حوالي 350,000 سوري، ونزح 14 مليون آخرين. ويقدر نشطاء المعارضة عدد القتلى بأكثر من نصف مليون. ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 14,664 سوريا بسبب التعذيب.

يقول بويز: "تم التخلص من هذه الفظائع، ويرجع ذلك جزئيا إلى الفظائع الجديدة الناشئة من أوكرانيا، ولكن أيضا بسبب الدرع الواقي الذي ألقاه بوتين على الأسد. وكتب على اللافتات المعلقة على محطات الطاقة في البلاد 'سوريا محمية من الله' فوق الصورة المعتادة لبشار ذات الذقن الضعيفة. مع ذلك، كان واضحًا منذ فترة طويلة أن زعيم الكرملين هو من أبقاه في السلطة".

الروس فخورون

يضيف: "بعد إطلاق غاز الأعصاب السارين في ضاحية الغوطة بدمشق في أغسطس 2013، ما أسفر عن مقتل 1,400 شخص بشكل مروع، أصبح واضحًا أن الأسد يمكن أن يفلت من العقاب. وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة سجلتها جريمة حرب، فإن ذاك لم يكن إلا محاولة غربية فاترة لمحاسبة الأسد. بعد أن رسم باراك أوباما خطا أحمر بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، تراجع عند أول فرصة لتجنب مواجهة عسكرية صريحة مع محور الأسد-بوتين. عرض بوتين المساعدة في جرد مخزونات الأسد من الأسلحة الكيميائية والتخلص منها، وتنازلت الولايات المتحدة في الواقع عن السيطرة على سوريا للكرملين. ما تلا ذلك على مر السنين كان ما لا يقل عن 200 هجوم موثق بالأسلحة الكيميائية - كانت قوائم الجرد غير مكتملة بشكل متوقع - والتدحرج الحرفي لبراميل الكلور المتفجرة على طوابير الخبز".

كبار الضباط الروس فخورون جدا بحملتهم السورية إلى درجة أن القادة نقلوا الدروس بشغف إلى الأكاديميات العسكرية. كما أن الرد الغربي الضعيف على فرض الخطوط الحمراء يوحي للكرملين بأن لديه خيار تصعيد، خيار يمكن أن يكشف كل الشقوق في التحالف الداعم لحلف شمال الأطلسي، كما يلاحظ بويز، مضيفًأ: "سيحتاج الأسد إلى دعم روسي وإيراني وربما تركي لإعادة إعمار سوريا، التي يعتبرها الفرصة التالية لتوسيع ثروة العائلة وضمان بناء تماثيل له في جميع أنحاء البلاد. في الوقت الحالي، لا تزال سوريا سليمة من الناحية الفنية. لكن على بعد نصف ساعة بالسيارة من معقله في اللاذقية توجد قاعدة جوية عسكرية روسية تحرس مجاله الجوي وتراقب الاتصالات وتوجه البلاد. وإذا قاد سيارته شمالا إلى تركيا أو شرقا إلى العراق، فسوف يصطدم بالخطوط الأمامية المعادية. وفي الشمال جهاديون كانوا متحالفين مع تنظيم القاعدة ومتمردون مدعومون من تركيا. سيواجه صعوبة في الدفع بالليرة السورية. وفي حقول النفط السورية، سيتعين عليه التعامل مع قوات مدعومة من الولايات المتحدة بقيادة الأكراد. هذه صراعات مجمدة إلى حد كبير لكنها حولت بلد الأسد إلى عالم منكمش".

مهمته الأولى

بحسب الكاتب البريطاني، مهمته الأولى هي إثبات أن البلاد آمنة بما يكفي لعودة بعض السوريين في الخارج البالغ عددهم 11 مليون سوري إلى ديارهم. وبمجرد عودتهم وإيوائهم، يمكنه أن يقدم للمستثمرين الأجانب قوة إعادة إعمار متعلمة جيدا.

وتكشف الطريقة التي يسير بها في هذا الأمر عن مدى ضعف قيادته: "كان فرع من جهاز استخباراته يتواصل مع ما يسمى بمؤثري السفر الذين يسمح لهم بالتجول في أجزاء يفترض أنها آمنة من البلاد، برفقة مرافق، لتصوير أنفسهم وهم يتفاعلون مع التجار المبتسمين على خلفية من المشاهد التي لم يتم قصفها. هناك صور بطيئة الحركة للعلم السوري يرفرف والقليل من الدعاية الفجة المعادية للولايات المتحدة. توقف أحد مدوني الفيديو مؤخرا في صيدنايا، ويبدو أنه لم يكن على علم بأن البلدة تضم أحد أكثر مراكز الاحتجاز شهرة لدى الأسد حيث سجلت جماعات حقوق الإنسان 72 نوعا من التعذيب، بما في ذلك الصلب والتلاعب بالعين".

يختم بويز مقالته بالقول: "إن اختار الأسد المنفى الأجنبي، فمؤكد أنه سيكون مستهدفا من أحد أعدائه وهم كثيرون. سوريا الآن سجنه الرخامي. لقد أفلت من كل هذا بفضل الشجاعة الروسية واللامبالاة الغربية".