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إيلاف من الرباط: توفي، مساء السبت، بالمستشفى العسكري بالرباط، الفنان المغربي فتح الله المغاري عن سن يناهز 82 سنة، وذلك إثر أزمة قلبية.

وجمع المغاري، الذي ولد بفاس سنة 1940، بين التلحين وكتابة الكلمات والغناء، وهو يعد واحد من رواد ومؤسسي الأغنية المغربية، كما يحسب له إغناؤه لريبرتوار الأغنية المغربية بعدد من "الخالدات"، التي يرددها المغاربة ويعيد أداءها الفنانون، داخل المغرب والعالم العربي.

وتعامل الراحل، كملحن وكاتب كلمات مع عدد من كبار الأغنية المغربية، على غرار لطيفة رأفت وعبد الهادي بلخياط.

ومن بين الأغاني الناجحة التي كتب الراحل كلماتها، نجد "الصنارة" و"محال ينساك البال" و"مغيارة" و"كاس البلار"، فيما اشتهر له على مستوى التلحين والغناء عدد مهم من الأغاني، من قبيل "والله ما أنت معانا" و"الله على راحة" و"رجال الله"؛ كما ارتبط اسمه، على مستوى ريبرتوار الأغنية الوطنية بأغنية "نداء الحسن" الشهيرة، التي أبدع في كتابتها بمناسبة الإعلان عن تنظيم المسيرة الخضراء التي دعا إليه الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1975، لاستعادة الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وكتبت الفنانة لطيفة رأفت، في سياق تفاعلها مع خبر رحيل المغاري: "إنا لله وإنا اليه راجعون، وداعا أيها الفنان، وداعا أيها الأب الروحي، تلقيت بحزن كبير وفاة من كان له الفضل في نجاحاتي بعد الله سبحانه وتعالى، وداعا يا من آمن بموهبتي وشجعني، وداعا سي فتح الله المغاري .. كان رحمه الله يفضل أن أكون أول من يستمع الى أي كلام يخطه قلمه أو لحن جديد يبدع فيه، كان سندي والشاهد الأول على زواجي سنة 1985 السنة التي استقريت فيها بالرباط، رحمك الله يا من كان بمثابة أب لي. وداعا لمبدع خالدات الأغنية المغربية والتي تشرفت بأداء أشهرها على غرار "أنا فعارك يا يما"، "عشرة الأحباب"، "مغيارة"، "الحبيب راه خلاني"، "محمد يا شفيعنا الهادي"، والأغنية الوطنية التي تغنى بها الصغير والكبير (نداء الحسن).

من جهته، كتب الفنان نعمان لحلو: "أحد أعمدة الفعل الموسيقي الغنائي، الرائد فتح الله المغاري، يغادرنا لدار البقاء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما كتب الفنان محمد الغاوي: "انتقل إلى رحمة الله الأستاذ والرائد الكبير فتح الله المغاري. اللهم تغمده برحمتك الواسعة وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

