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على خلفية التهديدات المتبادلة، ومحاولة العودة إلى الاتفاق النووي، سمح الجيش الإسرائيلي لمراسل "إيران إنترناشيونال" بدخول قاعدة للقبة الحديدية في تل أبيب.

إيلاف من بيروت: على خلفية التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، ومحاولة العودة إلى الاتفاق النووي، سمح الجيش الإسرائيلي لأول مرة لكاميرات قناة تبث باللغة الفارسية بدخول قاعدة القبة الحديدية، حتى أن مراسل القناة تحدث بالعبرية مع الجنود والقادة في القاعدة.

قائد القاعدة نقل رسالة إلى إيران، في شريط فيديو لـ "إيران إنترناشيونال"، وهي شبكة محسوبة على المعارضة الإيرانية، إذ سُمع وهو يشير إلى أن "القبة الحديدية ليست سوى جزء من نظام الدفاع الإسرائيلي، الذي يضم أربعة أنظمة مختلفة تحمي أجواء إسرائيل من الصواريخ التي يطلقها حزب الله وحماس وإيران".

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الإيرانية أن طهران زودت 51 مدينة وبلدة في جميع أنحاء البلاد بأنظمة دفاع مدني، من أجل إحباط أي احتمال لهجوم من دولة أجنبية. ولم يذكر ذلك المسؤول الكبير، الجنرال مهدي فرحي، نائب وزير الدفاع، أسماء الدول التي يمكن أن تهدد الجمهورية الإسلامية.

على خلفية تصعيد التوترات مع إسرائيل والولايات المتحدة، قال فرحي أن الأنظمة تسمح للقوات المسلحة "بتحديد مواقع التهديدات وتعقبها باستخدام البرامج على مدار الساعة، حسب نوع التهديد والخطر".

وأشار نائب وزير الدفاع الإيراني إلى أن أساليب القتال هذه الأيام "بحسب قوة الدول" أصبحت أكثر تعقيدا. وفقًا لفرحي، حلت أنواع مختلفة من الحرب الهجينة - بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والهجمات البيولوجية والهجمات الإشعاعية - محل الحروب "التقليدية".

في السنوات الأخيرة، اتهمت إيران إسرائيل والولايات المتحدة بهجمات إلكترونية أضرت ببنيتها التحتية. كما اتهمت طهران إسرائيل بتخريب المنشآت النووية. في إسرائيل لم يؤكدوا المطبوعات ولم ينفوها.

نُشرت كلمات فرحي على خلفية المحادثات بين إيران والقوى المحيطة بالاتفاق النووي - وقلق إسرائيل من عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية - وحادثين بحريين بين إيران والولايات المتحدة. وكانت إيران قد اختطفت اثنين من الروبوتات البحرية التابعة للبحرية الأميركية في البحر الأحمر، وأطلق الإيرانيون سراحهما لدى اقتراب السفن الحربية الأميركية من السفينة الإيرانية. وأعلن الأميركيون أخيرصا إحباط محاولة الحرس الثوري للسيطرة على روبوت بحري آخر في الخليج العربي.