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إيلاف من المغرب : اعلنت تشاد،الاربعاء ، عبر مذكرة شفوية وجهتها للسلطات المغربية بقرارها فتح قنصلية عامة لها قريبا بالداخلة في الصحراء المغربية ،وفق ما ذكره بيان لوزارة الخارجية المغربية.

وقال البيان ذاته إن قرار "هذا البلد الإفريقي الشقيق يؤكد ويعكس جودة العلاقات الثنائية، من خلال دعمه لسيادة المملكة على صحرائها ولوحدتها الترابية والوطنية".

وكانت جمهورية الرأس الأخضر، اخر دولة تفتتح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة.وبفتح قنصلية عامة لتشاد ، سيرتفع عدد القنصليات التي تم افتتاحها بالأقاليم الجنوبية الصحراوية المغربية إلى 28قنصلية عامة تتوزع ما بين مدينتي الداخلة (16قنصلية) والعيون (12 قنصلية).