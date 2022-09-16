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سمرقند (أوزبكستان): دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة إلى نظام دولي "أكثر عدلا وعقلانية"، خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في سمرقند بأوزبكستان.

وقال شي خلال القمة الرامية إلى تشكيل قطب مواجه للغرب، إن على القادة "العمل معاً للتشجيع على قيام نظام دولي يسير في اتجاه أكثر عدلاً وعقلانية".

وأنشئت منظمة شنغهاي للتعاون في 2011 وتضم الصين وروسيا وأربع دول من آسيا الوسطى هي كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان، فضلاً عن الهند وباكستان.

وقال شي "يجدر تعزيز قيم البشرية المشتركة والتخلي عن السياسة القائمة على تشكيل كتل".

لم يأت الرئيس الصيني على ذكر أي بلد بالاسم لكن بكين تستخدم عادة هذه العبارات للتنديد بالولايات المتحدة وحلفائها.

وأكد شي "علينا الدفاع بحزم عن النظام العالمي الذي يضع الأمم المتحدة في صلبه فضلاً عن نظام عالمي يستند إلى القانون الدولي".

وألقى الرئيس الصيني خطابه أمام قادة دول عدة من بينهم الروسي فلاديمير بوتين والإيراني ابراهيم رئيسي فضلاً عن التركي رجب طيب إردوغان الذي تتمتع بلاده بوضع "شريك محاور" مع منظمة شنغهاي للتعاون.