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موسكو: ندد الكرملين الإثنين بالمعلومات حول العثور على مئات الجثث وعلى مقبرة جماعية في إيزيوم في شرق أوكرانيا بعد استعادتها من القوات الروسية، معتبراً أنها "أكاذيب".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "إنها أكاذيب. سندافع بالطبع عن الحقيقة في هذه القضية".

وأعلنت السلطات الأوكرانية العثور على أكثر من 440 قبراً وعلى مقبرة جماعية الأسبوع الماضي في غابة عند أطراف مدينة إيزيوم.

ونفت روسيا مراراً منذ بدء غزوها لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير ارتكاب تجاوزات.

وقال بيسكوف "إنه السيناريو ذاته كما في بوتشا" وهي مدينة أوكرانية أخرى قرب كييف، اتهمت القوات الروسية بارتكاب فظائع فيها، وهو ما تنفيه موسكو.

وبعدما ردد مسؤولون أوكرانيون مؤخرا عزمهم على استعادة شبه جزيرة القرم التي احتلها روسيا وضمتها عام 2014، أكد المتحدث باسم الكرملين أن القرم "جزء لا يتجزأ من أراضي روسيا".

وتوعد بأن "أي مطامع في الأراضي الروسية ستقابل بالرد المناسب".