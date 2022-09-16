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ايزيوم (أوكرانيا): افاد مراسل وكالة فرانس برس أن جثة واحدة على الاقل مقيدة اليدين تم دفنها الجمعة قرب مدينة إيزيوم الاوكرانية، في موقع عثر فيه على مئات القبور بعد انسحاب القوات الروسية.

وتعذر تحديد ما إذا كانت الجثة تعود الى مدني أو عسكري بحسب المراسل. وبدأت السلطات الاوكرانية الجمعة عمليات الدفن في هذا الموقع حيث عثر على أكثر من 440 قبرا.

وشاهد مراسلو فرانس برس الجمعة مئات القبور داخل غابة محاذية لايزيوم التي تمت استعادتها نهاية الاسبوع الفائت من القوات الروسية في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد.

وافادت السلطات المحلية أنه تم العثور على ما مجموعه 443 قبرا في هذا الموقع، وخصوصا على مقبرة جماعية كانت تضم جثث 17 جنديا أوكرانيا.

واوضح أوليغ كوتينكو المسؤول الحكومي المكلف البحث عن المفقودين أن هذه القبور حفرت خلال المعارك عند سيطرة القوات الروسية على المدينة في آذار/مارس وخلال الاحتلال الروسي. ويمكن ان تحوي بعض القبور جثثا عدة.

من جانبها، قالت الشرطة الوطنية إنها عثرت على عشر "غرف للتعذيب" في المناطق المحررة في منطقة خاركيف، وخصوصا ستا في ايزيوم وغرفتين في مدينة بالاكليا.