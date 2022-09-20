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اسطنبول: أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء الاثنين في حديث مع التلفزيون الأميركي "بي بي اس" أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على "تبادل 200 أسير".

وقال اردوغان "سيتم قريبا تبادل 200 أسير إثر اتفاق بين الطرفين" معتبرا ان ذلك يشكل تقدما "كبيرا" في هذا الملف.

لم يعط تفاصيل أخرى حول هذا الاتفاق ولا حول الأشخاص المعنيين، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، خلال هذه المقابلة التي أجريت باللغة التركية.

وأضاف اردوغان الذي التقى الرئيس الروسي الأسبوع الماضي في سمرقند (أوزبكستان)، ان فلاديمير بوتين "يريد إنهاء هذه الحرب في أسرع وقت ممكن".

ولطالما عرض الرئيس التركي الذي تمكن من الحفاظ على علاقاته مع موسكو وكييف منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، وساطته في هذا النزاع وكرر القول إنه "يجب التوصل الى اتفاق يرضي الجميع".

لكنه أشار إلى أن من أجل التوصل لأي اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، سيكون من الضروري إعادة الأراضي المحتلة، مضيفا "هذا ما هو متوقع ويؤمل به". وأكد أنه يعمل على هذا الأمر شخصيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وذكر اردوغان بأن انقرة طالبت باستمرار بإعادة شبه جزيرة القرم (جنوب) إلى أوكرانيا منذ احتلالها من قبل روسيا عام 2014، معربا عن قلقه بشكل خاص على مصير الأقلية التتارية الناطقة باللغة التركية.

وصل إردوغان السبت إلى نيويورك حيث من المقرر أن يتحدث الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.