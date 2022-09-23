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إيلاف من بيروت: على الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في كثير من الأحيان أن 'عمليته العسكرية الخاصة' في أوكرانيا تسير كما هو مخطط لها، فإن الحقائق على الأرض تقول خلاف ذلك منذ أشهر. والدليل الأخير الأكثر دراماتيكية هو الهجوم المضاد الأوكراني في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد، حيث استعادت قوات كييف أكثر من 3000 كيلومتر مربع هذا الشهر مع اندثار قوات الكرملين وهروبها. لذا فإن بوتين غير تكتيكاته، ولو لم يعترف بذلك.

سلامة روسيا الإقليمية

في خطاب تلفزيوني استثنائي الأربعاء، أعلن عن تعبئة جزئية من شأنها استدعاء 300 ألف جندي احتياط وتمديد عقود أولئك الموجودين بالفعل في أوكرانيا بالقوة، فضلا عن عقوبات جديدة قاسية لأي شخص يرفض القتال. مهد الطريق لضم المناطق المحتلة من أوكرانيا، الأمر الذي من شأنه أن يعيد صياغة تلك المناطق كأراضي ذات سيادة يتعين على موسكو الدفاع عنها. والأهم من ذلك، قال إنه لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها 'سلامة روسيا الإقليمية'، فإنها 'ستستخدم بالتأكيد جميع الوسائل المتاحة' - في إشارة واضحة إلى ترسانتها النووية - مضيفا: 'هذه ليست خدعة'.

على الرئيس الأميركي جو بايدن وقادة الدول الأخرى التي تدعم أوكرانيا أن يأخذوا هذا الكلام على محمل الجد. نعم، يبدو أن بوتين يرفع الرهانات. لكنه، في الوقت نفسه، ألمح إلى أن روسيا كانت تقلص أهدافها الحربية – من 'نزع السلاح' السابق (والسخيف) لكل أوكرانيا إلى مجرد حماية الأراضي الروسية التقليدية المزعومة في منطقة دونباس الجنوبية الشرقية. في الواقع، سعى بوتين إلى إعادة صياغة حربه العدوانية كحرب ردة فعل. وقال: 'سيتم الدفاع عن السلامة الإقليمية لوطننا الأم واستقلالنا وحريتنا'. هذه هي الكلمات المنافقة والرجعية للديكتاتور الذي أخطأ في حساباته بشكل سيئ بالسعي إلى تدمير أوكرانيا، والذي يجد نفسه في حاجة إلى مبرر جديد للحرب.

بوتين المحاصر

مع تزايد خسائره في ساحة المعركة، يفرض بوتين ضرائب على صبر المتشددين الروس الذين دعموا حربه والدول الكبرى غير الغربية التي انغمست فيها. وتشمل الفئة الأخيرة الصين والهند، اللتين أشار زعيماهما إلى عدم رضاهما عن بوتين في مؤتمر متعدد الجنسيات عقد مؤخرا في أوزبكستان. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أحد الحاضرين في ذلك الاجتماع، إنه يجب أن يكون هناك سلام وعودة الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، التي تم الاستيلاء عليها في عام 2014. أما بالنسبة إلى الشعب الروسي، فقد استجاب الآلاف منهم لخطة بوتين الجديدة بالتدفق إلى الحدود الفنلندية، واصطفوا للحصول على تذاكر طيران ذهاب فقط، واجتجوا في العديد من المدن.

الجزء الخطير هو الدعوة إلى التعزيزات العسكرية وإطلاق سيف النووي. سيكون إهمالًا الافتراض أن بوتين لن يستخدم التعزيزات العسكرية لإدامة القتال ما دام قادرًا، أو النووي للتعويض عن عدم كفاءة قواته التقليدية إذا لزم الأمر. وقد يكون بوتين المحاصر أكثر خطورة. مع ذلك، من الناحية العملية، لا يمكن جلب المزيد من القوات أو الأسلحة النووية على الفور. الشيء الوحيد الأسوأ من الفشل في الاستعداد لبوتين لتنفيذ تهديداته هو الخضوع لها.

لم يكن هناك ما يشير إلى ذلك في تصريحات بايدن أمام الأمم المتحدة، التي ندد فيها بلغة بوتين 'غير المسؤولة' وتعهد قائلا: 'سنقف متضامنين ضد العدوان الروسي'. كانت تلك ولا تزال السياسة الرابحة، كما تؤكد كلمات بوتين اليائسة وأفعاله بشكل عكسي، لكن بشكل لا لبس فيه.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن افتتاحية صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية