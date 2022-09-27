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إيلاف من الرباط: حلت الاميرة لالة سلمى ام ولي العهد المغربي الامير مولاي الحسن ،الثلاثاء، بمدينة أصيلة ( شمال المغرب) في زيارة لمعالم المدينة الثقافية والسياحية والتاريخية ، حيث قضت يوما كاملا بالمدينة التي وصلتها في الساعة العاشرة صباحا،وبقيت فيها حتى الساعة الخامسة مساء.

وجالت الاميرة لالة سلمى في أزقة المدينة القديمة ،وحي الخرازين ، وبرج القريقية التاريخي المطل على المحيط الاطلسي ، كما زارت قصر الثقافة وحديقته ،واوراش الفنون التشكيلية به ،حيث اطلعت على أعمال بعض الفنانين ضمنهم الفنان التشكيلي الاصيلي سهيل بن عزوز ، الذي اعجبت الاميرة بأعماله الفنية ، حسب ما ذكر شهود عيان ل" إيلاف المغرب" .

وتناولت الاميرة لالة سلمى طعام الغذاء في مطعم " غارسيا"الشهير ،الذي يقدم اكلات بحرية شهية.

وكانت الاميرة لالة سلمى مرفوقة ببعض صديقاتها وحرسها الشخصي.