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Reuters

اشتد الإعصار إيان ليصبح عاصفة من الفئة الرابعة، وهو يتجه نحو ولاية فلوريدا الأمريكية الأربعاء، وحذر خبراء الأرصاد الجوية من هبوب عواصف تهدد الحياة ورياح "مدمرة"، بعد ورود أنباء عن مقتل شخصين وترك الملايين بدون كهرباء في كوبا.

وصدرت أوامر إخلاء إلزامية في عشرات المقاطعات الساحلية في فلوريدا، مع التوصية بالإخلاء الطوعي في عدة مقاطعات أخرى، وفقا لمسؤولي الطوارئ بالولاية.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في تقرير استشاري صدر في نفس الوقت تقريبا: "اشتد إيان ليصبح إعصارا شديد الخطورة من الفئة الرابعة".

وأضاف المركز إلى أن البيانات الحديثة للغاية من طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي تشير إلى أن أقصى سرعة للرياح ارتفعت إلى ما يقرب من 140 ميلا في الساعة مع هبوب أعلى".

ومن المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة في وقت لاحق الأربعاء قبل أن تتحرك عبر وسط فلوريدا وتخرج في غرب المحيط الأطلسي بحلول وقت متأخر من يوم الخميس.

وقال المركز في وقت سابق إنه من المتوقع حدوث عاصفة تهدد الحياة على طول الساحل الغربي لفلوريدا وفلوريدا كيز، مع توقع حدوث "أضرار مدمرة للرياح" بالقرب من قلب إيان.

وأضاف: "من المتوقع حدوث فيضانات ضخمة عبر أجزاء من وسط فلوريدا وفيضانات كبيرة في جنوب فلوريدا وشمال فلوريدا وجنوب شرق جورجيا وساحل ساوث كارولينا".

Reuters

وقال حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، ليلة الثلاثاء إنه كان هناك بالفعل ما لا يقل عن "إعصارين على الرادار" في الولاية، وحذر الموجودين في المناطق التي من المتوقع أن تتضرر بشدة من أن "وقت الإجلاء يقترب من نهايته".

وأضاف: "أنت بحاجة إلى الإجلاء الآن. ستبدأ في الشعور بالتأثيرات الكبيرة لهذه العاصفة قريبا نسبيا".

وردد الرئيس الأمريكي جو بايدن المطالب التي تدعو إلى الاستجابة لتحذيرات الإخلاء، إذ قال في وقت سابق إن إيان "يمكن أن يكون إعصارا شديدا للغاية، ويهدد الحياة ويؤدي إلى تأثير مدمر".

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن بايدن تحدث مع دي سانتيس - وهو منافس محتمل في انتخابات 2024 - مساء الثلاثاء لمناقشة الاستعدادات للعاصفة.

انقطاع الكهرباء في كوبا

وكانت حكومة كوبا قد أعلنت أن البلاد بدون كهرباء تماما بعد أن ضرب إعصار إيان الطرف الغربي للجزيرة.

وقال مسؤولون إن خطوط الكهرباء تعاني من انهيار تام بعد أن تعذر إعادة تشغيل إحدى محطات الطاقة الرئيسية.

وأفادت أنباء بمقتل شخصين وتدمير مبان في أنحاء البلاد.

وأعلن رئيس هيئة الطاقة الكهربائية في التلفزيون الكوبي الرسمي الثلاثاء أن انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء الجزيرة قد حدث نتيجة لانهيار النظام الكهربائي الوطني، مما ترك 11 مليون شخص في الظلام.

وأفاد صحفي في وكالة أنباء رسمية أن 100 في المئة من الدوائر الكهربائية في البلاد معطلة وأن "محطة أنطونيو غيتراس لتوليد الكهرباء الحرارية ... لا تعمل".

وتقع المحطة في ماتانزاس، على بعد 100 كيلومتر شرق العاصمة هافانا، وهي أهم محطة للطاقة في كوبا. ويعني إغلاقها أنه لا يوجد حاليا أي توليد للكهرباء في أي مكان في الجزيرة.

EPA الكوبيون يستعدون للإعصار في بينار ديل ريو.

ونشر مالك منتج سيجار فينكا روبينا الشهير صورا على وسائل التواصل الاجتماعي للدمار الذي أحدثه الإعصار في مزارع التبغ.

وكتب هيروتشي روبينا: "كانت كارثة حقيقية".

وكان خبراء الأرصاد قد حذروا من أن بعض مناطق كوبا قد تشهد ما يصل إلى 30 سم من الأمطار في ظل إعصار إيان.

وقالت مايلين سواريز، المقيمة في بينار ديل ريو، ليلة الاثنين عندما ضربت العاصفة البلاد: كانت "أحلك أيام حياتها".

ونقلت عنها وكالة رويترز قولها: "كدنا نفقد سقف منزلنا. ربطناه أنا وابنتي وزوجي بحبل لمنعه من الطيران بعيدًا."

وزار الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل المقاطعة وتعهد بأنها ستتجاوز "الشدائد"، بحسب ما ذكرته الرئاسة الكوبية.

Getty Images صورة بالأقمار الصناعية للإعصار.

ولقيت امرأة تبلغ من العمر 43 عاما مصرعها بعد انهيار جدران منزلها. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مزارعا في بلدة سان خوان إي مارتينيز تعرض للصعق بالكهرباء أثناء محاولته إغلاق توربينات الرياح المستخدمة في الري.

ويقول المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار استجمع قوته في جنوب شرق خليج المكسيك بعد مغادرة كوبا.

وحذر حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، في مؤتمر صحفي الثلاثاء من أن العاصفة هي "الخطر الحقيقي".

وأعلن الحاكم حالة الطوارئ في جميع أنحاء فلوريدا خلال عطلة نهاية الأسبوع ووضع 5000 جندي من الحرس الوطني في حالة تأهب.

ويقول مسؤولون إن منطقة تامبا قد تتلقى أول ضربة مباشرة لها من إعصار منذ عام 1921، وقد تشهد ارتفاع المياه بنسبة 3 أمتار بسبب العاصفة على طول الساحل.

Getty Images المتسوقون ينتظرون في طوابير طويلة في فلوريدا تحسبا للإعصار.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الفيضانات المفاجئة ممكنة في شبه جزيرة فلوريدا، وفلوريدا كيز مع اقتراب الإعصار.

كما أعلنت ولاية جورجيا المجاورة حالة الطوارئ ووضعت 500 من أفراد الحرس الوطني في حالة تأهب.

وأصدر البيت الأبيض إعلان حالة طوارئ خاصة به وسيساعد هذا المسؤولين الفيدراليين ومسؤولي الولايات في تنسيق الإغاثة والمساعدة في حالات الكوارث.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن، وهو ديمقراطي، تحدث مع حاكم الولاية، ديسانتيس الجمهوري، مساء الثلاثاء والتزم الاثنان "بمواصلة التنسيق الوثيق".

ولا تزال منطقة البحر الكاريبي تعاني من آثار إعصار فيونا، الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي.

وبالانتقال شمالًا إلى أجزاء من ساحل كندا الأطلسي وشرق كيبيك،نجد أن إعصار فيونا أودى بحياة شخصين، وغرقت المنازل في البحر، وانهارت خطوط الكهرباء خلال عطلة نهاية الأسبوع.