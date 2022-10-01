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كراكاس: أعلنت كراكاس السبت الإفراج عن معتقلَين فنزويليَّين في الولايات المتحدة، بعيد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن الإفراج عن سبعة معتقلين أميركيين في فنزويلا.

وجاء في بيان للحكومة الفنزويلية أنه "على أثر محادثات عدّة أجريت اعتبارا منذ الخامس من آذار/مارس مع ممثلي الحكومة الأميركية، تم الإفراج عن شابين فنزويليين كانا مسجونين بصورة غير عادلة في هذا البلد". وأكد البيان أيضا الإفراج عن مجموعة من الأميركيين "لدواع إنسانية".