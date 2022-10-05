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إيلاف من بيروت: تم تطوير وبناء دبابة T-64 في خاركيف الأوكرانية خلال الستينيات. كانت هذه الدبابة السوفياتية رائدة في مجموعة متنوعة من التقنيات غير المسبوقة، بما في ذلك مدفع رئيسي ذو تحميل تلقائي من عيار 125 ملم، وطاقم أصغر من ثلاثة أفراد، ودرع مركب متطور، والقدرة على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من المدفع الرئيسي.

تفوقت دبابات T-64 التي تكتنفها السرية على معظم دبابات الناتو في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. ومع ذلك، لم يتم تصدير التصميم المكلف أبدًا إلى خارج الاتحاد السوفياتي، والذي قام بدلاً من ذلك بدمج ابتكاراته في دبابة T-72 الأرخص ثمناً. بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، ورثت كييف 2300 دبابة T-64s. قررت الاحتفاظ بأحدث دبابات T-64B فقط في الخدمة، ووضعت دبابات T-72 و T-80s في التخزين لبيعها.

على الرغم من إعاقتها بسبب عدم الكفاءة والفساد، عملت صناعة الأسلحة الأوكرانية التي لا تزال كبيرة على تطوير ترقيات محلية لدبابات T-64 لتحل محل التقنيات الروسية.

الدفاع عن القرم

عندما غزت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، احتفظ الجيش الأوكراني بحوالي 900 دبابة T-64s في المخزن و 786 دباباة T-64B في الميدان. شمل ذلك لواء الدبابات الأول والسابع عشر - ولكل منهما 93 دبابة مقسمة على ثلاث كتائب دبابات - إضافة إلى كتائب الدعم المكونة من 40 دبابة في ألوية المشاة الميكانيكية الثمانية. كان لدى سلاح مشاة البحرية الأوكراني أيضًا 41 دبابة T-64BV في القرم استولت عليها روسيا، ليتم إعادتها في يونيو.

بحلول أغسطس، كانت القوات الأوكرانية على وشك هزيمة الانفصاليين عندما دخلت ثماني مجموعات تكتيكية من كتيبة القوات البرية الروسية إلى أوكرانيا. هُزمت القوات الآلية الأوكرانية في سلسلة من المعارك في إيلوفيسك ودبالتسيف ومطار دونيتسك، وخسرت أكثر من 300 دبابة T-64. مع ذلك، أثبتت هذه الدبابة أنها قادرة على أداء وظيفتها - على الأقل عندما تكون في حالة موثوقة ميكانيكيًا.

بدأت كييف في إعادة بناء وتوسيع قواتها المدرعة، ترك دبابات T-72 و T-80 المتقاعدة إضافة إلى المزيد من دبابات T-64s. يمكن أوكرانيا ترقية العديد من دبابات T-64BVs مقابل سعر دبابة T-84 أو Bulat جديدة، لذلك ركزت بشكل حصري تقريبًا على ترقية الأولى، مع تصدير الأخيرة إلى تايلاند لتوليد الدخل.

عشية غزو بوتين في فبراير 2022، كان لدى الجيش الأوكراني ما يقرب من 850 دبابة T-64s في الخدمة، بما في ذلك حوالي 100 في الحرس الوطني وسلاح مشاة البحرية. ظلت دباباة T-64 المعدات القياسية لألوية الدبابات الأوكرانية 1 و 17، بينما تم تخصيص T-72s لألوية الدبابات الاحتياطية الجديدة. تضم معظم ألوية المشاة النظامية الأوكرانية كتيبة دبابات، باستثناء الألوية المحمولة جواً، والتي لديها سرية دبابات.

كمين بدبابة واحدة

دفع الغزو الروسي في فبراير 2022 مرة أخرى دبابات T-64s إلى مرجل الحرب الآلية. ولكن خلافًا لمبدأ الجيش الأميركي القائل إن "الدبابة هي أفضل طريقة لتدمير دبابة"، استخدمت أوكرانيا الدروع بشكل غير متماثل ضد عربات المشاة والمدرعات الخفيفة.

في إحدى الحوادث اللافتة للنظر خلال معركة كييف التي صورتها طائرة بدون طيار، يمكن رؤية دباباة T-64 وحيدة قد نصبت كمينًا لرتل مدرع روسي كبير يتدفق عبر قرية، ويطلق النار على المنازل، وقد أجبرت الرتل على التفرق ودمرت معظمه، ومن غير الواضح إن كانت دبابة T-64 قد نجت.

أثناء القتال في منطقة دونباس في مايو، ساعدت دبابات T-64 من لواء الدبابات السابع عشر في صد محاولات متعددة من قبل روسيا لعبور نهر سيفرسكي باستخدام الجسور العائمة. في إحدى الحوادث، قامت دبابات T-64 برد قوة روسية كبيرة مرة أخرى ودحرجتها في الماء. بعد ذلك، تُظهر الصور فقدان 80 مركبة روسية تتراوح بين دبابات وشاحنات، إلى جانب دبابتين أوكرانية من طراز T-64BM.

كما شوهدت دبابات T-64 أثناء قيامها بتنفيذ عمليات في شوارع ماريوبول، وقنص القوات الروسية في مقاطعة خيرسون باستخدام نيران غير مباشرة. استخدام الدبابات كمدفعية لم يسبق له مثيل، على الرغم من أن T-64s تستخدم الآن بشكل متزايد لضرب وتدمير المركبات المدرعة الروسية بدقة من وراء خط البصر، بمساعدة الطائرات من دون طيار.

قام مصنع خاركيف أيضًا بتحويل ما لا يقل عن ستة دبابات قديمة من طراز T-64A بإزالة مدافعها وتركيب بكرات الألغام KTM-7 لاستخدامها على رأس الأعمدة المدرعة. أحد هؤلاء صدم BMP-2 في القتال أثناء هجوم خاركيف، ما أدى إلى الاستيلاء عليها.

على المدى الطويل، تأمل كييف في تلقي أثقل دبابات أبرامز الغربية و / أو دبابات ليوبارد 2 لتحديث قواتها المدرعة. لكن في الوقت الحالي وفي المستقبل المنظور، تظل T-64 الدبابة الأساسية لأوكرانيا.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "1945" الأميركي