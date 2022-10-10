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كيشيناو: بعد إعلان كييف عن قصف القوات الروسية لعدد من المناطق الأوكرانية، قالت مولدافيا اليوم الاثنين إن صواريخ كروز التي أطلقتها القوات الروسية على أوكرانيا عبرت مجالها الجوي، واستدعت سفير موسكو للحصول على توضيحات.

وقال وزير خارجية مولدافيا نيكو بوبيسكو على تويتر إن "ثلاثة صواريخ كروز أُطلقت باتّجاه أوكرانيا صباح اليوم من سفن روسية في البحر الأسود عبرت المجال الجوي لمولدافيا". وأضاف "أمرت باستدعاء السفير الروسي لتقديم توضيحات".