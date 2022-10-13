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موسكو: باتت القوات الروسية الخميس على مشارف باخموت بعدما سيطرت على قريتين بالقرب من المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا، كما أعلنت القوات الموالية لروسيا في منطقة دونيتسك الخميس.

وقال المقاتلون الانفصاليون في دونيتسك على تطبيق تلغرام إن القوات الروسية سيطرت على قريتي أوبيتني وإيفانغراد الواقعتين مباشرة بجنوب باخموت المدينة التي يحاول الروس احتلالها منذ آب/أغسطس والقطاع الوحيد من الجبهة الذي تحقق قوات موسكو تقدما فيه حاليا.