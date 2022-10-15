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إيلاف من القدس: أفاد مصدر غربي مطلع لـ"إيلاف" ان اسبانيا رصدت سرب طائرات مقاتلة متجها الى المغرب.

وتبين بعد لحظات انه سرب مقاتلات اسرائيلية حلقت فوق المتوسط بطريقها الى المغرب في اطار مناورة وتدريبات عسكرية مفاجأة بحسب المصدر.

واضاف المصدر ان سرب الطائرات تكون من مقاتلات الشبح من طراز اف 35 وطائرات اف 15 اي .



وحلقت المقاتلات في الاجواء المغربية وقامت بمناورات وغارات وهمية. ثم حلقت في سماء الجزائر واخترقت الرادارات في شمال أفريقيا وأوروبا، وكانت ابلغت السلطات الاسبانية فقط بوجودها في الاجواء، ثم عادت من حيث أتت.



وتفيد المعلومات ان هذا التحليق غير المألوف والمفاجئ قد يكون ضمن تدريبات اسرائيلية على ضرب أهداف بعيدة، كتلك التي في إيران،. وان مناورات الغارات الوهمية حاكت ضرب عدة اهداف في وقت واحد.

وهذا قد يدل على استعدادات إسرائيلية مكثّفة لتوجيه ضربة لإيران، او رسالة للولايات المتحدة ان اسرائيل جادة في تهديدها بضرب منشآت ايران النووية.

من ناحية اخرى، تفيد المعلومات التي حصلت عليها "ايلاف"، ان التحليق في سماء الجزائر هو رسالة للقيادة الجزائرية، بان اسرائيل مستعدة لمساندة المغرب بكل ما تستطيع وفي اي وقت.

هذا ورفض الناطق العسكري الاسرائيلي التعليق على الخبر.



