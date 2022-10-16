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نيروبي: اعلن المتمردون في منطقة تيغراي الإثيوبية الأحد "استعدادهم لاحترام" وقف إطلاق النار، بعد نداء وجهه الاتحاد الأفريقي ودعا فيه الى وقف فوري للمعارك للبدء بمفاوضات سلام.

وقالت جبهة تحرير شعب تيغراي "نحن مستعدون لاحترام وقف فوري للعمليات القتالية. ندعو أيضا المجتمع الدولي الى إجبار الجيش الأريتري على الانسحاب من تيغراي واتخاذ إجراءات تهدف الى وقف فوري للعمليات القتالية والضغط على الحكومة الإثيوبية لتحضر الى طاولة المفاوضات".