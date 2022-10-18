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إيلاف من لندن: كشف النقاب أن الصين جندت عشرات الطيارين العسكريين البريطانيين السابقين لتعليم القوات المسلحة الصينية كيفية هزيمة الطائرات الحربية والمروحيات الغربية.

وفيما اعتبر محلل دفاعي أن ما تم الكشف عنه يحمل "تهديداً لمصالح المملكة المتحدة وخرقا لأمنها"، قال أحد المسؤولين إن ليس وجود حوالى 30 مقاتلة طائرة سريعة بشكل رئيسي، ولكن أيضًا بعض طياري طائرات الهليكوبتر - الذين تجتذبهم رواتب سنوية تبلغ حوالى 240 ألف جنيه إسترليني - يعملون حاليًا في الصين لتدريب الطيارين في جيش التحرير الشعبي.

أمر مروع

قال ضابط كبير متقاعد بالقوات الجوية الملكية البريطانية مستغرباً برعب واضح على معالم وجهه: "واو ... هذا مروع. ما الذي كانوا يفكرون فيه؟".

وقال مسؤول غربي إن بكين تحاول بنشاط توظيف العديد من الطيارين العسكريين الحاليين والسابقين وغيرهم من المتخصصين من جميع أنحاء سلاح الجو الملكي والبحرية الملكية والجيش البريطاني بالإضافة إلى أفراد من دول غربية أخرى.

وأضاف: إن الوضع خطير للغاية ، حيث أصدر جهاز استخبارات الدفاع بوزارة الدفاع يوم الثلاثاء "إنذارًا بالتهديد" لتحذير الأفراد العسكريين الحاليين والسابقين من مثل هذه الاقتراحات.

وزير القوات المسلحة

وقال وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي لشبكة (سكاي نيوز) إن تجنيد طيارين بريطانيين لتدريب نظرائهم الصينيين كان مصدر قلق داخل وزارة الدفاع "لعدد من السنوات".

وقال إنه تم الاتصال بالموظفين الموجودين بالفعل في الصين ونصحهم بعدم مواصلة مثل هذا العمل. وقال هيبي إن القانون سيتم تغييره لجعل تجاهل مثل هذه التحذيرات في المستقبل أمرًا غير قانوني.

وأضاف مخاطباً الطيارين والموظفين السابقين بوزارة الدفاع: "القاعدة هي أن لا تذهب وتدرب القوات الجوية الأجنبية دون التحقق من وزارة الدفاع".

وكلاء خارجيون

وقال المسؤول الغربي إن الصين تستخدم جهات خارجية للبحث عن الضباط والطيارين، بما في ذلك شركة مقرها في جنوب أفريقيا، لاستهداف الأفراد".

وأطلق المسؤول على الشركة اسم "شركة تدريب اختبارات الطيران الجنوب أفريقية Test Flying Academy of South Africa"، رغم أنه شدد على عدم وجود صلة لها بحكومة جنوب أفريقيا.

وقال المسؤول إن خطط التوظيف تشكل "تهديدًا للمصالح البريطانية والغربية" وقد نظرت إليها الحكومة بقلق ورفض.

وأضاف بأن جميع أفراد الخدمة البريطانية السابقين، الذين قبلوا وظائف لتدريب الطيارين العسكريين الصينيين، "يعززون بشكل شبه مؤكد المعرفة والقدرة العسكرية للصين".

الأمن القومي

وعلى الرغم من احتمالية إلحاق الضرر بالأمن القومي، يبدو أن المملكة المتحدة كانت عاجزة عن وقف مخططات التوظيف أو إجبار أفراد الخدمة السابقين، الذين قبلوا الوظائف في الصين، على العودة إلى ديارهم.

وقال المسؤول إنه لا يعتقد أن أي شخص قد انتهك قانون الأسرار الرسمية - والتي ستكون جريمة جنائية.

وقالت وزارة الدفاع إنها تعمل على جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للصين في سرقة المواهب العسكرية البريطانية.

وقال المسؤول الذي كشف عن معلومت الطيارين المتعاقدين في الصين: "نتخذ إجراءات لثني الطيارين الحاليين والسابقين عن التجنيد ، ونريد تجنب أي تصور من جانب الصين بأن صمتنا السابق بشأن هذه المسألة يساء تفسيره على أنه قبولنا أو موافقتنا على هذا النشاط".

منحنى حاد

وتواجه الصين "منحنى تعليمياً حاداً" عندما يتعلق الأمر بالقتال العسكري المحتمل، كما يقول المدير السابق للعمليات في وزارة الدفاع البريطانية.

يشار إلى أنه تم تحديد الارتفاع في التوظيف لدى الصين منذ نهاية عام 2019 تقريبًا في بداية إغلاق كورونا، ولم يتمكن المسؤولون على الفور من تحديد العدد الإجمالي للأفراد العسكريين البريطانيين السابقين الذين تم تعيينهم للعمل لدى الصينيين.

كما أنهم لم يتمكنوا من إعطاء رقم لعدد الموظفين الحاليين والسابقين المستهدفين بنشاط في الوقت الحالي ، لكنهم قالوا: "إنه بالتأكيد أكثر من مجرد قطرة صغيرة".

هوية الطيارين

ولم يتم الكشف عن هويات الطيارين العسكريين البريطانيين السابقين الذين يعملون بالفعل في الصين، لكن المسؤولين قالوا إن عددًا منهم في أواخر الخمسينيات من العمر وتركوا الجيش منذ عدة سنوات.

وقال المسؤول: "بدون اتخاذنا إجراءات، من شبه المؤكد أن يتسبب هذا النشاط في إلحاق الضرر بالميزة الدفاعية للمملكة المتحدة وحلفائنا". ويقول أحد الخبراء إن الحرب بين الولايات المتحدة والصين هي مخاطرة يجب أن تؤخذ على محمل الجد.

وقال المسؤول إن الصين تبحث عن طيارين يتمتعون بخبرة طويلة في تحليق الطائرات الحربية البريطانية وطائرات الناتو الأخرى، بما في ذلك الطائرات المقاتلة تايفون وتورنيدو وطائرة القفز هارير - التي كانت تعمل قبالة حاملات الطائرات البريطانية ، لتعليم طياريها أفضل السبل لمواجهة قدراتهم.

وأضاف "إنه ليس تدريب طيارين صينيين على طائرات غربية. إنهم يأخذون طيارين غربيين ذوي خبرة كبيرة للمساعدة في تطوير تكتيكات وقدرات القوات الجوية العسكرية الصينية."

تكتيكات وتقنيات جديدة

وقال "إن ما يجري في شان الطيارين البريطانية هو حقًا أن يكون لدى الصينيين فهما لما سيكون عليه الجيل الأخير من التكتيكات والمقاربات والقدرات، في حالة دخول الجيش الصيني في مواقف تواجه هذه الأنواع من الطائرات من مواطنها الأصلية".

وتشمل أنواع الطائرات التي يجري التدريب عليها في الصي