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كييف (أوكرانيا): ندد مسؤول في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا بما اعتبره "ترحيلا" لمدنيين من المدينة. وذلك بعدما قامت سلطات الاحتلال الروسي بإجلاء هؤلاء الى روسيا.

وقال النائب المحلي سيرغي خلان في مؤتمر صحافي إن "الاجلاء المعلن هو بمثابة ترحيل. الهدف منه إشاعة نوع من الذعر في خيرسون (لتغذية) الدعاية" الروسية.

ترحيل

واضاف أن "روسيا تقوم بعمليات ترحيل كما حصل في الحقبة السوفياتية"، لافتا الى أن سكان خيرسون لن يتم اجلاؤهم نحو شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014 والمحاذية لمنطقة خيرسون، بل نحو منطقة كراسنودار في روسيا نفسها.

واعتبر ان الروس يستخدمون عمليات إجلاء المدنيين "ذريعة" لتبرير "انسحابهم من خيرسون وفي شكل أعم من الضفة اليمنى" لنهر دنيبرو.

وتابع خلان امام الصحافيين "إذا نظرتم الى قائمة الاغراض التي يتم التوصية بحملها، (ستلاحظون) أنها قائمة تعني رحلة في اتجاه واحد".

وفي وقت سابق الاربعاء، اعلنت ادارة الاحتلال الروسي البدء بإجلاء مدنيين من خيرسون فيما اعلن الرئيس فلاديمير بوتين الاحكام العرفية في المناطق الاوكرانية الاربع التي ضمتها موسكو، ما يتيح اتخاذ تدابير أمنية مشددة.