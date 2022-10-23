قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



بكين: حصل شي جينبينغ الأحد على ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، في ختام مؤتمر مكنه من تعزيز سلطته.

وتم تجديد ولاية شي كأمين عام للحزب لخمس سنوات خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة ما يمهد لتثبيته رسمياً على رأس الدولة لولاية جديدة في آذار/مارس 2023.

ووعد شي جينبينغ بـ"العمل بجدّ" بعد فوزه بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني، ضامناً بذلك بقاءه على رأس البلد.

وصرّح شي للصحافيين في قصر الشعب في بكين "أود أن أشكر بصدق الحزب بكامله للثقة التي أبداها لي" متعهداً بـ"العمل بجدّ لإنجاز مهامنا".