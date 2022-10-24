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واشنطن: اتهم وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند الاثنين الصين بالتدخل في النظام القضائي الأميركي، خلال إعلانه توجيه اتهامات الى 13 مواطنًا صينيًا قال إنهم يعملون لحساب الاستخبارات الصينية.

وقال إن ثلاث قضايا منفصلة أظهرت أن "حكومة الصين سعت للتدخل في حقوق وحريات الأفراد في الولايات المتحدة، وتقويض نظامنا القضائي الذي يصون هذه الحقوق".

وأضاف "وزارة العدل لن تتهاون مع أي محاولة من جانب قوة خارجية لتقويض دولة القانون التي تأسست عليها ديموقراطيتنا".

ومن بين القضايا التي عدّدها غارلاند، قضية سبعة صينيين متّهمين بأنهم حاولوا إرغام مواطن لهم مقيم في الولايات المتحدة على العودة إلى الصين في إطار حملة إعادة قسرية تقودها بكين.

وأوقف اثنان من المتّهمين الخميس في نيويورك.

وفي قضية ثانية، تم توجيه الاتهام إلى شخصين يشتبه بأنهما عنصران في الاستخبارات الصينية لمحاولتهما عرقلة الملاحقات في الولايات المتحدة بحق شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي".

وفي القضية الثالثة، تم توجيه الاتهام إلى أربعة رعايا صينيين "لصلتهم بحملة استخبارية طويلة الأمد تستهدف أشخاصا في الولايات المتحدة لكي يعملوا لصالح الجمهورية الشعبية الصينية".

ويأتي الإعلان عن التوقيفات غداة فوز الرئيس الصيني شي جينبينغ بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني والبلاد.