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واشنطن: توفي وزير الدفاع الأميركي الأسبق أشتون كارتر الذي تولى منصبه من 2015 إلى 2017 ، عن 68 عاماً، كما أعلنت عائلته الثلاثاء.

وقالت العائلة في بيان "ببالغ الحزن تعلن أسرة وزير الدفاع الأسبق آش كارتر وفاته مساء الاثنين في بوسطن إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة".

قرر آشتون كارتر الذي عيّنه باراك أوباما في ذروة القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، السماح للنساء بالتقدم الى كل المراكز العسكرية في الجيش الاميركي بما في ذلك المراكز القتالية (المشاة وكتيبة الدبابات وسلاح المدفعية والقوات الخاصة...) بعدما كانت هذه المواقع حكرا على الرجال.

كما سمح للمتحولين جنسيا بالانضمام الى الجيش، وهو قرار علقه دونالد ترامب في عام 2017 لكن جو بايدن أعاده عند وصوله إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2021.

وشرع كارتر في خطة تحديث واسعة للجيش الأميركي بعد سنوات من النزاعات المكلفة في العراق وأفغانستان، ما أجبر الولايات المتحدة على تخفيف جهودها في مجال الابتكار التقني.

بعد مغادرته الحكومة، قام بتدريس الشؤون الدولية في جامعة هارفارد، كما استضافه التلفزيون الأميركي للتعليق على الأحداث المتعلقة بالأمن القومي.