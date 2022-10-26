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بيروت: تبنى تنظيم الدولة الاسلامية الهجوم المسلح الذي استهدف الأربعاء مرقدا دينيا في مدينة شيراز بجنوب إيران وأسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة آخرين، بحسب ما نقلت وكالة أعماق التابعة للتنظيم المتطرف على تلغرام.

وقالت الوكالة ان "مقاتلا من الدولة الاسلامية" نفذ الهجوم مستهدفا "عددا من عناصر الشرطة الإيرانية وحراس المرقد (...) ثم تجمعات الشيعة داخل المرقد (...) ما أسفر عن مقتل نحو عشرين شيعيا وإصابة عشرات آخرين".

وكان مسؤولون ايرانيون أفادوا أن الهجوم نفذه مسلح من "الإرهابيين التكفيريين" تم توقيفه، في وقت تعهد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي بـ"رد حازم" على هذه العملية.