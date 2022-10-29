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إيلاف من لندن: كشف النقاب أن المملكة المتحدة أرسلت طياري سلاح الجو الملكي لتعليم نظرائهم الصينيين وسمحت للطلاب بالالتحاق بالكليات العسكرية البريطانية.

وحسب قناة (سكاي نيوز)، شارك ما يصل إلى أربعة طيارين في الخطوط الأمامية في "دورة اللغة الإنكليزية للطيران" في بكين التي نُظمت في عام 2016، بينما خضع ثلاثة مواطنين صينيين على الأقل لتدريب الضباط الأساسي في كلية سلاح الجو الملكي البريطاني في كرانويل في لينكولنشاير.

ويُعتقد أن أحدث ضابط صيني قد التحق بالكلية في عام 2019 - وهو الوقت الذي كانت فيه المملكة المتحدة وأقرب حليف لها، الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترمب ، قلقين بشكل متزايد بشأن التهديدات الأمنية من الصين.

تدريب وتدريس



وقال ضابط بريطاني كبير سابق لـ(سكاي نيوز) إنه كان على علم في الماضي بعدد من المواطنين الصينيين الذين درسوا في كلية القيادة والأركان المشتركة للخدمات المشتركة في شيفرنهام في سويندون التي تقدم المزيد من كبار العسكريين من جميع أنحاء الجيش. والبحرية والقوات الجوية.

وقال المصدر "النكتة كانت أنهم كانوا دائما على آلة التصوير طوال الوقت".

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية إنه لم يتم تقديم "تدريب سريع على الطيران النفاث أو أي تدريب حساس آخر" للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت حكومة المملكة المتحدة أن حوالي 30 طيارًا عسكريًا بريطانيًا سابقًا موجودون حاليًا في الصين لتعليم القوات الجوية الصينية كيفية هزيمة الطائرات الحربية الغربية ، قائلة إن هذا النشاط يمثل "تهديدًا للمصالح البريطانية والغربية".

تنبيه بالتهديد



وأصدرت وزارة الدفاع "تنبيهًا بالتهديد" لتحذير الموظفين الحاليين والسابقين من قبول عروض التوظيف هذه، وقال المسؤولون إنهم يخططون بشكل عاجل لتغيير القانون لجعل هذا النوع من النشاط غير قانوني.

لكن التحذيرات دفعت مصادر مطلعة على العلاقات الرسمية بين الحكومة البريطانية والصين إلى الإشارة إلى أن لندن قد أجرت في السابق أنشطة تدريب دفاعية خاصة بها مع بكين.

وقالت وزارة الدفاع إنه كان من الغريب بعض الشيء تشغيل هذه المبادرة الخاصة فجأة دون تقديم سياق أوسع ، خاصة وأن عمل الطيارين السابقين قد تم الإعلان عنه للمسؤولين على مدى سنوات عديدة دون إثارة مثل هذه الاعتراضات الصارخة - حتى مؤخرًا في سبتمبر من هذا العام.

فرص تدريب



وقال أحد المصادر: "لذلك، من ناحية، فإن وزارة الدفاع سعيدة بتوفير فرص التدريب الدفاعي الدولي عندما يناسب جدول الأعمال السياسي ، لكنها ستنتقد الآن الأفراد بسبب أفعال مماثلة".

واضاف: "أنا لا أقول أن هذا يبرر مثل هذا الاختيار [من قبل الطيارين السابقين] ولكن يمكنك أن ترى أن الروايات لا تتفق تمامًا مع ما يُطلب من موظفي وزارة الدفاع القيام به." وقال: "أنا متأكد من أنه تم الحديث عن أكثر من اللغة الإنكليزية".

وكانت سياسة حكومة المملكة المتحدة بشأن الصين مختلفة تمامًا قبل عقد من الزمان. وسعى رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون إلى تعزيز العلاقات مع الصين فيما أسماه بحلول عام 2015 "العصر الذهبي" في العلاقات الثنائية.

مخاطر أمنية صينية



ومع ذلك ، حتى عندما كان الوزراء يعطون الأولوية للنمو الاقتصادي، كان مسؤولو الدفاع على دراية جيدة بالمخاطر الأمنية الصينية ، مع الإعراب عن القلق داخليًا بشأن التوازن بين الأمن وما يسمى بـ "أجندة الرخاء".

وقال مصدر منفصل إن عددًا من التفاعلات العسكرية بين الصين والمملكة المتحدة لا يزال يحدث ، بما في ذلك دورة اللغة الإنكليزية للطيران.

وأضاف أن الأمر "يتألف من مساعدة القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني على تعلم كيفية إدارة عمليات انتشار عسكرية في الخارج".

وقال المصدر إن نحو اثنين إلى أربعة طيارين يخدمون في سلاح الجو الملكي أرسلوا إلى بكين لتدريس الدورة في الفترة من 5 إلى 26 سبتمبر 2016.

تسمية خاطئة



وتابع: "كان من المحدد للغاية أنه يجب أن يكون الطيارون العسكريون في الخطوط الأمامية في تدريب الطيران الحالي ، لذلك أنا متأكد من أنه تم الحديث عن أكثر من اللغة الإنكليزية".

وأضاف المصدر أنهم يعتقدون أن عنوان دورة اللغة الإنكليزية للطيران "تسمية خاطئة - لماذا يتم إرسال طيارين عسكريين بدلاً من مدرسين؟"

وكان هناك التزام آخر هو السماح لعدد من المواطنين الصينيين بالخضوع لتدريب الضباط الأساسي الأساسي في سلاح الجو الملكي البريطاني في كرانويل في لينكولنشاير.

وكان هناك مواطنان صينيان - الملازم جي هوانغ والكابتن إس تونغ - في الدورة التدريبية في عام 2015 حيث كانت حكومة المملكة المتحدة تتخذ وجهة نظر أكثر إيجابية بشأن الصين.

وقال مصدر دفاعي إنه كان من المقرر أن يتدرب كلاهما كمهندسين في الصين ولم يتلقيا أي تدريب طيار أو تدريب هندسي في سلاح الجو الملكي.

كما خاض مواطن صيني ثالث الدورة التدريبية مؤخرًا في عام 2019 - وهو العام الذي كانت فيه العلاقات بين المملكة المتحدة والصين في حالة تدهور بسبب مخاوف بشأن التجسس وتكنولوجيا الهاتف المحمول وهونغ كونغ ومعاملة مسلمي الأويغور وغيرهم من الأقليات العرقية في الولايات المتحدة. مقاطعة شينجيانغ الصينية.

الخدمات الثلاث



وقال المصدر الدفاعي إن مثل هذا التدريب الأساسي يتم إجراؤه عبر جميع الخدمات الثلاث ، بما في ذلك الجيش والبحرية ، مع مشاركين من مجموعة من الدول - الصديقة وتلك التي تسعى المملكة المتحدة لبناء علاقات معها.

ويمكن أن يكون هذا التدريب منخفض المستوى وغير المتخصص طريقة مفيدة لبناء التفاهم وكسر الحواجز الثقافية وتحسين العلاقات العسكرية.

ورفضت وزارة الدفاع الرد على أسئلة حول دورة اللغة الإنجليزية للطيران أو حول الادعاءات المتعلقة بالمواطنين الصينيين الذين يحضرون كلية قيادة الخدمات المشتركة والأركان في شريفنهام.

ولا تزال هناك أسئلة أيضًا حول السبب - نظرًا للقلق المتزايد بشأن الصين - استغرق الأمر من المملكة المتحدة حتى هذا الشهر لإثارة ناقوس الخطر بشأن الطيارين البريطانيين السابقين للطائرات والمروحيات السريعة قبل قبول عقود تدريب الجيش الصيني.

شركة جنوب أفريقية



وقالت شركة جنوب أفريقية وظفت عددًا من الأفراد المتورطين إن موظفيها على اتصال "منتظم" بوزارة الدفاع البريطانية منذ تأسيس الشركة في عام 2003.

وقال متحدث باسم أكاديمية اختبار الطيران بجنوب إفريقيا (TFASA): "لم تثر وزارة الدفاع أي قضية تتعلق بأي جانب من جوانب التدريب المقدم من قبل الشركة أو موظفيها".

وأشار إلى أنه تم "مؤخرًا ، في سبتمبر 2022 ، تمت دعوة أحد موظفي TFASA لإجراء مقابلة مع موظفي وزارة الدفاع في المملكة المتحدة ، دون إثارة أي مخاوف من قبل ممثلي وزارة الدفاع الحالية".

كما رفض المتحدث ادعاءات المملكة المتحدة بأن عملها مع الصينيين يشكل أي نوع من التهديد الأمني.

وقال: "يخضع موظفو أكاديمية اختبار الطيران بجنوب إفريقيا لبروتوكول أخلاقي واضح للغاية للشركة فيما يتعلق بالمعلومات الحساسة ويخضعون أيضًا للالتزامات الوطنية المتعلقة بالسرية".

