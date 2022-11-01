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إيلاف من لندن: قال وزير بريطاني إن على السياسيين توخي الحذر في التعامل مع اللغة بعد أن زعمت وزيرة الداخلية أن جنوب إنكلترا يواجه "غزوًا" للمهاجرين غير الشرعيين.

وقال وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك لـ(بي بي سي راديو 4): "إنها ليست عبارة استخدمتها وزيرة الداخلية سويلا برافرمان في بيانها أمام مجلس العموم، لكنه قال إنها كانت محقة في حديثها مباشرة مع الجمهور بشأن "النطاق الهائل" للهجرة غير الشرعية".

وقال إن هناك حاجة إلى "خيارات أكثر راديكالية" للتعامل مع "الأزمة".

التعامل مع الاكتظاظ

تتعرض برافرمان لضغوط للتعامل مع الاكتظاظ في مركز معالجة طلبات اللجوء في مانستون في مقاطعة كنت بجنوب إنكلترا، ما أدى إلى تفشي الأمراض والعنف.

وفي بيان لمجلس العموم ، رفضت المزاعم التي قالت إنها تعمدت منع استخدام الفنادق لتخفيف الضغط على مانستون، ووعدت بإصلاح نظام اللجوء "المتراخي بشكل ميؤوس منه".

ويتم احتجاز حوالي 4000 شخص في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني السابقة التي تم تصميمها لاستيعاب 1600 شخص على أساس مؤقت.

ونُقل مئات الأشخاص إلى هناك الأحد بعد أن ألقى رجل قنابل حارقة على مركز منفصل للهجرة في دوفر، تم العثور عليه لاحقًا ميتًا في مكان قريب.

ووجد تقرير من زيارة قام بها كبير مفتشي السجون في يوليو أن المركز قد تحسن بشكل كبير لكنه لا يزال يحدد مشكلات مثل عدم الوصول إلى الهواء النقي أو ممارسة التمارين الرياضية ونقص الأسرة، حيث ينام الناس على حصائر مطاطية على الأرض.

منذ ذلك الحين، قال كبير المفتشين تشارلي تايلور إن الوضع "تدهور بشكل كبير".

لغة تحريضية

وحذرت وزيرة الداخلية في بيانها من استخدام "لغة تحريضية" بشأن الهجرة غير الشرعية، لكنها تعرضت للهجوم من جمعيات خيرية للاجئين لاستخدامها كلمة "غزو" لوصف عدد الأشخاص الذين يعبرون القناة الإنكليزية في قوارب صغيرة.

وقال مجلس اللاجئين: "وصف الوضع الخطير والمعقد الذي خلقته أزمة اللجوء بأنه ’غزو‘ أمر مروع وخاطئ وخطير. هؤلاء رجال ونساء وأطفال يفرون من الحرب والاضطهاد والصراع".

وردا على سؤال اليوم عما إذا كانت برافرمان مخطئة في استخدام الكلمة، قال جينريك: "أعتقد في هذه الوظيفة أنه يتعين عليك استخدام لغتك بعناية ولكن عليك أيضًا قبول أن العديد من الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء هذا البلد قلقون للغاية بحق. حول هذه المسألة ولا يجب أن نقلل من ذلك".

وقال الوزير: "إنها ليست عبارة استخدمتها وزيرة الداخلية لكني أفهم الحاجة إلى أن أكون صريحًا مع عامة الناس بشأن التحدي الذي نواجهه نحن الوزراء".

لن نشيطنهم

في مقابلة مع (سكاي نيوز) في وقت سابق، قال جينريك إنه "لن يشيطن أبدًا الأشخاص القادمين إلى هذا البلد سعياً وراء حياة أفضل" لكن كلمة "غزو" كانت "طريقة لوصف الحجم الهائل للتحدي".

وعند ظهوره في "بي بي سي" تم الضغط على وزير الهجرة مرارًا وتكرارًا بشأن ما إذا كان سيستخدم الكلمة بنفسه.

وردا على ذلك، قال: "لقد استخدمت الكلمة للتو" وقال إنها تعبر عن "المخاوف الحقيقية للغاية التي يشعر بها بعض أفراد الجمهور الذين يعيشون في أماكن مثل دوفر".

وقال جينريك إن الظروف في مانستون "ليست كما كنا نريدها" وأن الوزراء بحاجة إلى "ضمان عودتها إلى موقع تدار بشكل جيد ورحيم وإنساني".

وألقى باللوم على "العدد الهائل من المهاجرين الذين عبروا القناة في الأسابيع الأخيرة" لممارسة "ضغوط هائلة" على النظام.

مع ذلك، قال إن التقارير التي تفيد بتفشي مرض الدفتيريا والمكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين والجرب في مانستون كانت "مبالغًا فيها" وأن حالات الخناق الأربع كانت لأفراد وصلوا إلى الموقع وهم مصابون بهذه الحالة.

اقامة اللجوء

من المفترض أن يتم الاحتفاظ بالناس في مانستون 24 ساعة فقط لفحص الأمن وفحص الهوية، قبل نقلهم إلى نظام إقامة اللجوء في وزارة الداخلية، والذي يعني غالبًا فندقًا.

وعندما زار كبير مفتشي الهجرة الأسبوع الماضي ، وجد أن بعض الأشخاص كانوا هناك منذ أكثر من شهر. وشمل ذلك عائلة واحدة كانت هناك لمدة 32 يومًا، تنام على الحصير في سرادق.

وقالت مصادر لـ(بي بي سي) إن المسؤولين حذروا وزيرة الداخلية من أن الحكومة تتصرف خارج القانون بفشلها في توفير سكن بديل.

وقالت إيفيت كوبر، وزيرة داخلية الظل في حزب العمال: "لن يستخدم وزير الداخلية الجاد بشأن السلامة العامة أو الأمن القومي لغة شديدة التحريض في اليوم التالي لهجوم خطير بقنبلة حارقة على مركز معالجة أولية في ميناء دوفر".

وقال الحزب الوطني الاسكتلندي إن "لغة برافرمان الحارقة تسخر من ادعاءات [رئيس الوزراء] ريشي سوناك حول ما يسمى بالمحافظة المتعاطفة".

فاراج يؤيد

لكن نايجل فاراج، الزعيم السابق لحزب بريكست وحزب استقلال المملكة المتحدة UKIP، قال في مقطع فيديو على تويتر إن برافرمان كانت محقة في استخدام كلمة "غزو".

أضاف: "آمل حقًا أن تظل في منصبها ، لكنني صدقني أن المؤسسة تسعى للحصول عليها لأنها كانت شجاعة لتقول إن العديد من هؤلاء الأشخاص ليسوا مجرد لاجئين".

ووصل عدد قياسي من المهاجرين إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة هذا العام ، مع عبور ما يقرب من 1000 مهاجر يوم السبت، و 468 مهاجرًا آخر يوم الأحد و 46 يوم الاثنين.

وقالت وزيرة الداخلية للنواب الإثنين إن دافعي الضرائب يواجهون "فاتورة بقيمة 6.8 مليون جنيه إسترليني في اليوم للإقامة في الفنادق" للمهاجرين.