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إيلاف من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون إنه لا يعتقد أن فلاديمير بوتين سيستخدم سلاحًا نوويًا تكتيكيًا في حربه في أوكرانيا.

وتواترت تقارير بأن الرئيس الروسي قد ينفذ مثل هذه الضربة العسكرية مع استمرار قواته في خسارة الأراضي التي احتلتها في وقت سابق في الغزو.

في مقابلة حصرية مع "برنامج أوكرانيا – الحرب الحديثة" على شبكة (سكاي نيوز)، قال جونسون: "لا أعتقد أنه (بوتين) سيفعل ذلك، سيكون من الجنون أن يفعل ذلك".

أضاف جونسون أنه سيسافر لحضور قمة المناخ COP27 في مصر الأسبوع المقبل، حيث لا تزال هناك علامات استفهام حول ما إذا كان ريشي سوناك رئيس الوزراء سينضم إليه. وقال إن استخدام سلاح نووي سيعني أن بوتين "سيقدم على الفور استقالة روسيا من نادي الدول المتحضرة".

كارثة لروسيا

وقال الزعيم البريطاني السابق إنها ستكون "كارثة كاملة" بالنسبة إلى روسيا، والتي سيتم وضعها في "تجميد اقتصادي شديد البرودة" وسوف "يخسر بوتين الكثير من الأرضية الوسطى للدعم العالمي الضمني الذي كان لديه".

وفي إشارة إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا، قال جونسون: "هناك استعداد كبير لمنح بوتين ميزة الشك. وسيستمر ذلك، في اللحظة التي يفعل فيها أي شيء من هذا القبيل. كما أنه سيفقد بشكل حاسم رعاية الصينيين. وفي بلده ، أعتقد أنه سيثير رد فعل هستيري تمامًا".

أضاف جونسون أنه إذا كان هناك مثل هذا العمل العسكري من قبل بوتين، فلا بد من أن يكون هناك رد من نوع ما. وقال: "هناك كل أنواع الخيارات" في الناتو ودول P3 (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا).

لكنه أضاف أنه يعتقد أنه "من المستبعد جدا جدا جدا أن يحدث ذلك (هجوم نووي تكتيكي من قبل بوتين)". كما قال إنها كانت لحظة "حاسمة" و "محورية" للعالم.

تحذير من صفقة

وعن وجهة نظره حول كيفية حل النزاع، حذر رئيس الوزراء البريطاني السابق من خطر محاولة "التصالح والعثور على نوع من الصفقة، وحذر من بعض المساومة القذرة مع بوتين"، في محاولة لتشجيع الأوكرانيين على التجارة في جزء من أراضيهم، والتي كانوا سادتها، وقال جونسون "سيشجع بوتين فقط على القيام بمزيد من العدوان".

وقال إنه سيكون من الصعب للغاية على الأوكرانيين قبول أي صفقة لا تصل إلى حد العودة الكاملة لجميع المناطق التي احتلتها روسيا منذ بدء الغزو في 24 فبراير.

تابع جونسون: "إنه أمر حتمي تمامًا أن يفوز الأوكرانيون في نهاية المطاف بالحرب... علينا التحلي بالصبر الاستراتيجي ومواصلة دعمهم".