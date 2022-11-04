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إيلاف من لندن: توفي الجمعة في العاصمة البريطانية إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والقائم بأعماله، عن عمر يناهز 85 عامًا.

وقالت مصادر إن القيادي الإخواني توفي بعد ساعات من اجتماع شارك فيه ليل الخميس – الجمعة، كان مخصصًا لمناقشة الدعوات للتظاهر في مصر يوم 11 نوفمبر الحالي.

وإبراهيم منير مولود في عام 1937 بمدينة المنصورة بمصر، وتخرّج في كلية الآداب بجامعة القاهرة في عام 1952، وعمل فترة في المؤسسة الزراعية قبل أن يُعتقل عام 1965 إبان فترة حكم الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، بما عُرف حينها بقضية "إحياء تنظيم الإخوان".

سيد قطب

تعرّض منير للاعتقال ضمن تنظيم سيد قطب في عام 1965 إبان حكم الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وقدم للمحاكمة، فحكم عليه بالسجن 10 سنوات، وقد نفذ محكوميته.

في عهد الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، قدّم منير أيضاً للمحاكمة في قضية التنظيم الدولي، والتي حملت رقم 284 في عام 2009، وحكمت المحكمة عليه حينها بالسجن 5 سنوات، ثم صدر قرار بالعفو عنه من الرئيس الراحل محمد مرسي في أغسطس 2012.

عهد السيسي

وفي عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وُجهت اتهامات لمنير أيضاً. ففي سبتمبر 2021، أحالت النيابة العامة بمصر كلاً من إبراهيم منير غيابياً، وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و23 متهماً حضورياً في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

وكانت السلطات المصرية اتهمتهم بأنهم في الفترة بين عام 1992 وعام 2018 بداخل مصر وخارجها، تولوا قيادة "جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام".

يعد إبراهيم منير أحد قطبي الانشقاق داخل الجماعة المحظورة في مصر وعدد من البلدان العربية، حيث كان يتزعم "جبهة لندن" في مواجهة "جبهة إسطنبول" بزعامة محمود حسين.

مكتب لندن

منذ الانقلاب المصري في عام 2013 الذي أطاح الرئيس المصري المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي ، أصبح مكتب جماعة الإخوان المسلمين في لندن المقر الفعلي للإخوان المسلمين المصريين خارج مصر، وكان منير في موقع قيادي. ومنذ أن فقدت جماعة الإخوان المسلمين السلطة في مصر، أصبح موقف منير أكثر وضوحا.

شغل منصب القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين حتى سحب مجلس الشورى العام المصري منه الثقة وأعفاه من مهامه كقائم بالأعمال ونائب للمرشد في التنظيم المصري في أكتوبر 2021.

واستقر رأي المجلس على تشكيل لجنة تقوم بأعمال المرشد العام، يمثلها رسميا مصطفى طلبة. ظل منير يشغل منصب الأمين العام للتنظيم الدولي للجماعة، والمتحدث باسم الإخوان المسلمين في أوروبا، والمشرف العام على موقع "رسالة الإخوان" حتى وفاته.

كان منير يعيش في لندن، وهو أحد مؤسسي منتدى الوحدة الإسلامية فيها، وحُكم عليه بالأشغال الشاقة مدة 10 سنوات في قضية إحياء تنظيم الإخوان المسلمين في عام 1965 وكان عمره وقتئذ 28 عاماً.

نشاطات في لندن

منذ وصول منير إلى المملكة المتحدة، أصبح ناشطًا في أنشطة الإخوان المسلمين، ليس للترويج لقضايا حركته فحسب، ولكن أيضًا للقضايا الإسلامية العامة.

كان مديرًا في الجمعية الخيرية الإسلامية للإغاثة الإنسانية وصندوق التكافل ومؤسسة النهضة في التسعينيات.

في مقابلة مع "الشرق الأوسط" في عام 2011 قال إنه لم يزر مصر منذ عام 1987. ويذكر أنه يتم تنسيق أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المصرية والتنظيم العالمي للإخوان المسلمين من مكتب الإخوان المسلمين في كريكلوود برودواي في لندن.

من مكتب كريكلوود برودواي، تنشر جماعة الإخوان المسلمين أيضًا النشرة الإخبارية الأسبوعية باللغة العربية "رسالة الإخوان" والتي يشرف عليها منير ونائبه محمود الأبياري، رئيس التحرير.