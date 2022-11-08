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إيلاف من لندن: قالت مصادر أمنية إن روسيا نقلت 140 مليون يورو نقدًا ومجموعة مختارة من الأسلحة البريطانية والأميركية التي تم الاستيلاء عليها إلى إيران مقابل عشرات الطائرات المسيرة.

وقامت طائرة عسكرية روسية بنقل الأموال النقدية وثلاثة نماذج من الذخيرة سرا - صاروخ بريطاني مضاد للدبابات NLAW ، وصاروخ أميركي جافلن Javelin مضاد للدبابات وصاروخ أميركي ستينغر Stinger المضاد للطائرات، إلى مطار في طهران في الساعات الأولى من يوم 20 أغسطس.

وقال المصدر لشبكة (سكاي نيوز)، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمشاركة معلومات حساسة، إن الأسلحة كانت جزءا من شحنة معدات عسكرية بريطانية وأميركية كانت موجهة للجيش الأوكراني "سقطت في أيدي روسيا".

وقال المصدر إن بإمكانهم منح الحرس الثوري الإيراني القدرة على دراسة التكنولوجيا الغربية وربما نسخها.

أضاف: "من المحتمل أن يتم إجراء هندسة عكسية لها واستخدامها في حروب مستقبلية".

الطائرات الانتحارية

وزعم المصدر أن إيران من جهتها زودت روسيا بأكثر من 160 طائرة بدون طيار ، بما في ذلك 100 طائرة بدون طيار من طراز شاهد 136. وأطلق على هذه الطائرات اسم "المسيّرا الانتحارية" لأنها تنفجر عند الاصطدام.

وزعم المصدر أنه تم الاتفاق بين طهران وموسكو في الأيام القليلة الماضية على صفقة طائرات بدون طيار أخرى بقيمة 200 مليون يورو (174 مليون جنيه إسترليني).

وقال المصدر: "هذا يعني أنه سيكون هناك إمدادات كبيرة أخرى من الطائرات بدون طيار من إيران قريبا."

وكثفت قوات الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرًا هجمات الطائرات بدون طيار ضد أوكرانيا. وإلى جانب المزيد من الضربات الصاروخية التقليدية، فقد استهدفت إمدادات الطاقة والمياه الحيوية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة كييف.