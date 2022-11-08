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إيلاف من لندن: واجهت حكومة ريشي سوناك أول هزة، مع استقالة وزير مكتب مجلس الوزراء السير غافين ويليامسون من الحكومة بعد أن واجه اتهامات بـ(التنمر).

وجاءت استقالة ويليامسون بعد وقت قصير من قيام موظف حكومي سابق، زعم أن السير غافين قال لهم "سأذبحكم"، بتقديم شكوى رسمية ضد وزير مكتب مجلس الوزراء.

وفي خطاب الاستقالة الذي نشره على تويتر، قال غافين إنه "يدحض توصيف هذه المزاعم" ، لكن المزاعم "أصبحت تشتيت الانتباه عن العمل الجيد الذي تقوم به هذه الحكومة من أجل الشعب البريطاني".

نتيجة لذلك، فقد "قررت الاستقالة من الحكومة حتى أتمكن من الامتثال الكامل لعملية الشكاوى الجارية وتبرئة اسمي من أي مخالفات".

رسائل مسيئة

وظهرت الاتهامات ضد غافين في عطلة نهاية الأسبوع عندما زعمت التقارير أنه أرسل رسائل نصية مسيئة إلى رئيسة السلوك السابق في مجلس العموم ويندي مورتون.

وتقدمت مورتون بشكوى إلى حزب المحافظين بشأن الرسائل، لكنها أكدت في وقت سابق الثلاثاء أنها كانت أبلغتها إلى نظام الشكاوى والتظلمات المستقل (ICGS)، وهو جهاز مراقبة البرلمان المستقل.

وجاءت المزاعم الليلة الماضية في صحيفة "غارديان" وتضمنت مزاعم بأن غافين، الذي كان وزير الدفاع في ذلك الوقت، قال للمسؤول في مناسبة أخرى: "عليك القفز من النافذة".

وزعم المسؤول وزارة الدفاع أن سلوكه يرقى إلى مستوى حملة تنمر مستمرة.

تحقير وترهيب

وقال المسؤول، الذي ترك الحكومة في وقت لاحق، إن غافين "تعمد تحقيرهم وترهيبهم" بشكل منتظم. وقال إنه قام بإبلاغ الحوادث بشكل غير رسمي إلى رئيس الموارد البشرية ، لكنه قرر عدم تقديم شكوى رسمية في ذلك الوقت.

وقال غافين، الذي أدار وزارة الدفاع بين نوفمبر 2017 ومايو 2019: "أرفض بشدة هذا الادعاء وانا اتمتع بعلاقات عمل جيدة مع العديد من المسؤولين اللامعين الذين عملت معهم عبر الحكومة".

اتهامات جديدة

في يوم الاثنين، واجه وزير مكتب مجلس الوزراء اتهامات جديدة من آن ميلتون، نائبة رئيس حزب المحافظين السابقة، التي قالت للقناة 4 الإخبارية إنه "يحب النميمة البذيئة وسيستخدمها كرافعة ضد النواب إذا دعت الحاجة" عند إدارة مكتب السلوك.

كما زعمت ميلتون أن الوزير استخدم الوضع المالي لأحد أعضاء البرلمان كمصدر للضغط. وقالت للبرنامج: "أتذكر أنه طلب مني منح النائب المعني الشيك، ولوح به تحت أنفي وقال: تأكدي عندما تعطيه هذا الشيك، فهو يعلم أنني أملكه الآن".

وأضافت: "لا أعتقد أنها كانت مزحة. بسبب الجدية التي قالها بها. وأعتقد أن المحصلة هي، إذا كانت الحالات تتفق مع تجربتك الإجمالية مع شخص ما، فأنت تصدقها".

مزاعم خطيرة

وفي وقت سابق، وصف 10 داونينغ ستريت مزاعم الموظفة السابقة بأنها "خطيرة" وقالت إنها ستدرس "الإجراءات الملائمة" قبل الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وابلغت الموظفة المدنية الآن المحررة السياسية في قناة (سكاي نيوز) بيث ريغبي أنها ستقدم شكوى رسميًا إلى نظام الشكاوى والتظلمات المستقل (ICGS)، وهو مراقب البرلمان المستقل.

وقالوا في بيان: "كانت هذه فترة صعبة للغاية بالنسبة إلي. كان لكلمات وأفعال غافين ويليامسون تأثير كبير على صحتي العقلية. وزراء الحكومة لديهم مدونة سلوك يجب عليهم اتباعها. أي شكل من أشكال الانتهاك غير مقبول".

وتأتي الشكوى الجديدة بعد ساعات من تأكيد إحالة الرئيس السابق للسلوك في مجلس العموم ويندي مورتون ادعاءً آخر ضد السير غافين، بأنه أرسل رسائل "مسيئة" إليها؟

تحقيق داخلي

ويخضع وزير مكتب مجلس الوزراء بالفعل لتحقيق داخلي في حزب المحافظين بشأن سلسلة رسائل التهديد التي يُقال إنها أرسلت إلى مورتون ، يشكو من استبعاده من جنازة الملكة.

وشغل السير غافين منصب رئيس السلوك في عهد رئاسة تيريزا ماي من عام 2016 ثم وزيرًا للدفاع من نوفمبر 2017 حتى مايو 2019 ، لكن تم فصله بسبب خلاف حول تسريب من الحكومة.

وأعاد بوريس جونسون تعيينه وزيراً للتعليم بعد شهرين، لكن أُطيح به مرة أخرى في سبتمبر 2021 بعد انتقادات كثيرة لطريقة تعامله مع الموجز خلال الوباء. وأعاده سوناك إلى الحكومة قبل أسبوعين ليعمل وزيرا في مكتب مجلس الوزراء يحضر أيضا مجلس الوزراء.