قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة عن تمويل جديد لدعم البلدان الأفريقية للتكيف مع آثار تغير المناخ، وسيساعد هذا في التعامل مع الجفاف الشديد والفيضانات في جميع أنحاء القارة.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن التمويل سيذهب عبر بنك التنمية الأفريقي إلى "أولئك الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ".

وفي حديثه إلى جانب عدد من القادة الأفارقة في قمة المناخ في شرم الشيخ في مصر COP27، أكد وزير الخارجية أن المملكة المتحدة ستقدم 200 مليون إسترليني إلى نافذة العمل المناخي التابعة لبنك التنمية الأفريقي (AfDB).

آلية جديدة

تم إنشاء هذه النافذة وهي آلية جديدة لتوجيه تمويل المناخ لمساعدة البلدان الضعيفة على التكيف مع آثار تغير المناخ ، من الجفاف الشديد في القرن الأفريقي إلى الفيضانات في جنوب السودان.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: "يؤثر تغير المناخ تأثيرًا مدمرًا على بلدان إفريقيا جنوب الصحراء التي تواجه الجفاف وأنماط الطقس المتطرفة، والتي تلقت تاريخيًا نسبة ضئيلة من التمويل المتعلق بالمناخ".

أضاف: "ستشهد هذه الآلية الجديدة من بنك التنمية الأفريقي تسليم الأموال الحيوية لأولئك الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ ، بسرعة أكبر كثيرًا".

تابع كليفرلي: "كان الافتقار إلى الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ لأفقر بلدان العالم محور تركيز رئيسي في قمة COP26 في غلاسكو. يساعدنا هذا التمويل البالغ 200 مليون جنيه إسترليني من المملكة المتحدة على إحراز تقدم ملموس لمعالجة هذه المشكلة".

ترحيب أديسينا

رحب رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي أكينوومي أديسينا بالتمويل الإضافي من المملكة المتحدة، وقال: "أحيي حكومة المملكة المتحدة على هذه المساهمة الكبيرة في رسملة نافذة العمل المناخي التابعة لصندوق التنمية الأفريقي، حيث تسعى إلى جمع المزيد من التمويل لدعم البلدان الأفريقية الضعيفة منخفضة الدخل والأكثر تضررًا من تغير المناخ. ستعزز هذه الخطوة الجريئة ودعم المملكة المتحدة جهودنا الجماعية لبناء المرونة في مواجهة تغير المناخ في البلدان الأفريقية. مع زيادة تواتر حالات الجفاف والفيضانات والأعاصير التي تدمر الاقتصادات، فإن دعم المملكة المتحدة للتكيف مع المناخ يأتي في الوقت المناسب ، ومطلوبًا ، وملهمًا في سد فجوة تمويل التكيف مع المناخ لأفريقيا".

وقال أديسينا: "حضرت إلى الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في مصر وأنا أواجه تحديات التكيف مع المناخ لأفريقيا على رأس أولوياتي. لقد أعطى دعم المملكة المتحدة الأمل. أشجع الآخرين على اتباع هذه القيادة في التكيف مع المناخ التي أظهرتها المملكة المتحدة".

ميثاق غلاسكو

وكان "ميثاق غلاسكو" للمناخ تضمن التزامًا من الجهات المانحة بمضاعفة تمويل التكيف في عام 2025 عن مستويات عام 2019.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مطلع الأسبوع أن المملكة المتحدة ستتجاوز هذا الهدف وتمويل التكيف الثلاثي من 500 مليون جنيه إسترليني في عام 2019 إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني في عام 2025، وستكون حزمة التمويل المقدمة إلى بنك التنمية الأفريقي جزءًا من هذا الالتزام.

كما أعلنت هولندا أيضًا أنها ستساهم في دعم الدول الإفريقية، جنبًا إلى جنب مع تمويل المملكة المتحدة، ودعا وزير الخارجية الدول الأخرى إلى المساهمة خلال الأشهر المقبلة.

انفاق المناخ الدولي

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني أن المملكة المتحدة تحقق هدف إنفاق 11.6 مليار جنيه إسترليني على تمويل المناخ الدولي (ICF). يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع محطات الطاقة الشمسية والحرارية الأرضية الجديدة والموسعة في كينيا بدعم من شركة الاستثمار البريطانية الدولية British International Investment وتمويل الصادرات البريطانية لمدينة نيروبي الرائدة في مجال السكك الحديدية والشراكة الرئيسية بين القطاعين العام والخاص في مشروع الطاقة الكهرومائية في سد غراند فولز - بما في ذلك استثمار بقيمة 3 مليارات دولار، بواسطة شركة GBM الهندسية البريطانية.

وكان وزير الخارجية أعلن في وقت سابق على هامش قمة شرم الشيخ عن سلسلة من الاستثمارات البريطانية الكبيرة التي تزيد قيمتها عن 100 مليون جنيه إسترليني لدعم الاقتصادات النامية للاستجابة للكوارث المتعلقة بالمناخ والتكيف مع آثار تغير المناخ.