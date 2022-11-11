قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: كشف خبير سياسي روسي أن الغرب عرض على فلاديمير بوتين شروط الاستسلام ، حيث أُجبرت القوات الروسية على الانسحاب من مدينة خيرسون في هزيمة مذلة أخرى.

وحسب تقرير لصجيفة (ديلي ميل) اللندنية، قال البروفيسور فاليري سولوفي ، الذي كان يعمل سابقًا في معهد العلاقات الدولية المرموق في موسكو والذي يدعي أن له صلات في الكرملين ، أن الاستسلام سيشهد تخلي روسيا عن جميع الأراضي في أوكرانيا باستثناء شبه جزيرة القرم ، التي ستصبح منطقة منزوعة السلاح وسيصبح وضعها بحيث لا تتم مناقشتهامرة أخرى حتى عام 2029.

بقاء في السلطة

وفي المقابل، سوف يتجنب بوتين ورفاقه الاتهامات الجنائية بشأن الحرب ويسمح لهم بالبقاء في السلطة ، كما زعم البروفيسور سولوفي. وقال إن الاقتراح نوقش بين كييف وحلفائها الغربيين قبل تقديمه إلى الدائرة المقربة من بوتين - الذين ردوا بإيجابية على الفكرة.

وكانت روسيا تدعو إلى العودة إلى طاولة المفاوضات في الأيام الأخيرة بينما كانت هناك اقتراحات بأن واشنطن تميل بهدوء إلى كييف لفعل الشيء نفسه.

فرصة

وقال الجنرال مارك ميلي ، رئيس الأركان العامة الأميركية ، هذا الأسبوع إن هدوء القتال في الشتاء يمثل "فرصة" لإجراء محادثات. وتعهد الرئيس زيلينسكي في السابق بعدم التفاوض مع روسيا طالما ظل بوتين في السلطة.

ظهرت هذه الأنباء في الوقت الذي حررت فيه أوكرانيا اليوم خيرسون بعد ثمانية أشهر من الاحتلال الروسي ، واستُقبلت القوات على أنها أبطال بعد فرار آخر قوات بوتين. غنى السكان المحليون الباكيون ، ورقصوا ، وعانقوا ، وقبلوا ، ورددوا شعارات النصر عندما وصل جنود كييف لاستعادة المدينة - مع استمرار الحفلات في الليل.

إكمال الانسحاب

وزعمت روسيا أنها أكملت الانسحاب عبر نهر دنيبرو دون أن تفقد جنديًا واحدًا ، لكن الأوكرانيين رسموا صورة لتراجع فوضوي ، حيث تخلى الجنود عن زيهم الرسمي أو غرقوا أثناء محاولتهم الهرب.

وقال سولوفي إن الشروط الدقيقة للصفقة تعني تخلي روسيا عن أي مطالبة لبقية منطقة خيرسون ، إلى جانب زابوريزهزهيا ودونيتسك ولوهانسك - بما في ذلك المناطق المحتلة منذ عام 2014. وستظل شبه جزيرة القرم جزءًا من روسيا لكنها ستضطر إلى نزع السلاح. ، مع نقل أسطول البحر الأسود.

وسيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح بعرض 60 ميلاً على طول الحدود بين روسيا البيضاء وروسيا وأوكرانيا مع عدم السماح بأسلحة ثقيلة داخل المنطقة.

كما سيتعين على روسيا التخلي عن وجودها العسكري في منطقة ترانسنيستريا في مولدوفا ، بينما تتعهد أوكرانيا بعدم الانضمام إلى الناتو لمدة سبع سنوات على الأقل.

ضمانات أمنية

ووافقت ست دول على تقديم ضمانات أمنية للصفقة ، زعم سولوفي ، رغم أنه لم يسمها. من المحتمل أن تشمل الضمانات اتفاقية للدفاع عن أوكرانيا إذا تعرضت للهجوم مرة أخرى ، ومن المرجح أن يشمل الضامنون أقرب حلفاء كييف - من بينهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وقال سولوفي: "إذا رفض الرئيس هذه الشروط التي أبدت المؤسسة الروسية استعدادها لقبولها ... فإن الأعمال العسكرية ستستمر".

وقال "إذا استؤنفت الهجمات الصاروخية المكثفة على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا ، أولاً وقبل كل شيء ، محطات الطاقة ، فهذا يعني أن الرئيس لا يقبل هذه الشروط".

وأضاف: إذا لم يكن هناك قصف ، فهذا لا يعني بالضرورة الاستعداد لقبول [عرض الاستسلام]. هذا يعني أن التأمل مستمر ، ومحاولة جارية للحصول على بعض الوقت الإضافي لتقييم الوضع.

وتأتي أنباء استسلام روسي محتمل في الوقت الذي يواجه فيه جيش بوتين وضعا مريعا في ساحات القتال في أوكرانيا.

خيرسون

وبعد أن أُجبرت على الانسحاب من كييف وخاركيف ، انسحبت القوات الروسية اليوم من خيرسون في الجنوب: العاصمة الإقليمية الوحيدة المكتسبة منذ بداية الحرب وعاصمة المنطقة التي أعلن بوتين أنها جزء من روسيا قبل بضعة أسابيع فقط.

وتكافح القوات الروسية لإحراز أي تقدم في دونباس على الرغم من القتال العنيف في الأسابيع الأخيرة ، مع بقاء خط المواجهة ثابتًا إلى حد كبير منذ أواخر يوليو. حاولت روسيا هجومًا كبيرًا بالقرب من بلدة تسمى بافليفكا، في دونيتسك ، الأسبوع الماضي ، لكنها انتهت بكارثة وسط تقارير عن مقتل أكثر من 300 من مشاة البحرية.

أوكرانيا تتقدم

وفي الوقت نفسه ، تواصل أوكرانيا التقدم في شمال لوهانسك حيث تقوم الآن بالضغط على مدينتي سفاتوف وكريمينا - وهما نقاط طريق استراتيجية في الطريق إلى سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك ، وهما مدينتان قضتهما روسيا وقتًا طويلاً وجهدًا ودماءً خلال الصيف.

ويُعتقد الآن أن روسيا اتخذت مواقع دفاعية على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو تتألف من ثلاثة خطوط تتكون من خنادق وقنوات مغطاة بالمدفعية ومدعومة بتعزيزات من شبه جزيرة القرم.