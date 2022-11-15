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نوسا دوا (اندونيسيا): أعلن داونينغ ستريت أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سوف يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا الأربعاء، في أول قمة بين البلدين منذ نحو خمس سنوات.

وأضاف بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن سوناك سوف يحض على بناء "علاقة واضحة وبناءة" بين لندن وبكين. وكان شي قد أجرى سلسلة لقاءات رفيعة المستوى خلال القمة بما في ذلك مع الرئيس الأميركي جو بايدن.